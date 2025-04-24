Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко в етері 24 Каналу проаналізував ситуацію на кількох ділянках Куп'янського напрямку. За його словами, росіяни намагалися розширити кілька виступів та атакували населені пункти КАБами.

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Як розвивалися події на фронті під час "перемир'я"

За словами Федоренка, під час так званого "перемир'я" бойова активність росіян не припинялася – гармати працювали, піхота намагалася скоротити "сіру зону" та накопичувалася на передній лінії.

Противник пробував проводити заведення легкоброньованої та броньованої техніки в район зосередження поблизу лінії бойового зіткнення з метою оперативного логістичного забезпечення.

Активно працювала ворожа логістика, яка забезпечувала артилерійські підрозділи, реактивні системи та передові позиції боєприпасами й провізією.

Про ситуацію на Куп'янщині секторально

У бік Кругляківки, що на лівому березі річки Оскіл, плацдарм оборони було розділено на дві частини. Противник намагався розширити виступ у бік Загризового та Колісниківки.

Протягом понад 2 місяців, попри комбіновані штурми, використання високоманеврового транспорту та піхоти, ворог жодного успіху не має. Втрати – значні. Силам оборони вдається зупиняти противника, не давати йому можливості розширяти клин, який виник,

– наголосив комбат.

У районі Куп'янська-Вузлового ворог періодично атакує із застосуванням легкоброньованої, броньованої техніки та живої сили. Через відсутність успіхів росіяни активно використовують авіацію з керованими авіабомбами. Щоденно фіксуються удари по лівобережній та правобережній частинах Куп'янська. Основні удари – по житловій інфраструктурі.

Наприкінці 2024 року росіяни зайняли плацдарм на правому березі Дворічанського напрямку. Поточний стан – ворог блокований Силами оборони, значне просування відсутнє. Російські понтонні переправи через річку Оскіл зруйновані або ворог не може їх навести. Вони важливі через логістику, росіянам необхідно:

забезпечити підвезення техніки, боєприпасів;

затягувати причіпні гармати, легкоброньовану та броньовану техніку;

поповнити особовий склад;

проводити евакуації та ротації.

Цього росіянам поки не вдається досягти. Як наголосив Юрій Федоренко, 429 полк за останні 15 днів знищив щонайменше три мостоукладники.

Минулого тижня кілька одиниць БМП намагалися без понтонної переправи переправитися через річку. Результат: одна одиниця затонула, дві знищено FPV-дронами, одна досягла правого берега, де була зупинена.

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