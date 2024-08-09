Об этом в эфире 24 Канала отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что операция в Курской области, по его мнению, проводится довольно профессионально и войскам там уже удалось выполнить ряд важных задач.

Смотрите также Украина продвинулась еще глубже в Курскую область: в ISW оценили масштабы

Войска перерезали железную дорогу и могут добраться к Курской АЭС

При расширении плацдарма хотя бы на 60 километров, можно будет двигаться вглубь к противнику, тогда есть возможность приблизиться к Курчатову, где расположена Курская атомная электростанция. Свитан отметил, что войска уже перерезали железную дорогу, через которую россияне возили с Мозырского НПЗ большое количество топлива для российской армии, основная часть которой сейчас воюет в оккупированной Донецкой области.

Уже выполнено несколько задач, кроме железной дороги, перерезали линию электропередач (330 киловатт) в районе Суджи, которая протягивается от Курской АЭС. Вероятно, что войска выйдут в город Льгов, это по дороге от Рыльска до Курчатова, там довольно серьезная развязка. Надо двигаться и перерезать еще одну железную дорогу, которая питает Белгород,

– озвучил Свитан.

Военный эксперт прогнозирует, что в дальнейшем будет перерезано много логистических цепей, а это уже станет ударом для белгородской группировки, которая сейчас у Волчанска (Харьковская область) и для донецкой группировки, для которой россияне начнут срочно переориентировать поток топлива. Свитан отметил, что российская армия потребляет его в больших объемах.

Масштабных действий россияне до сих пор не предприняли

Военный эксперт рассказал, что есть информация, что определенную часть своих подразделений из-под Волчанска и восточного фронта в районе Донецка россияне пытаются отправить в сторону Курска, но этого мало. Свитан заметил, что до сих пор никаких глобальных действий россияне не предприняли, что позволяет войскам на Курщине двигаться дальше, не исключая возможность дойти до Курской АЭС. С его слов, там 4 реактора, 2 из них выключены.

От этих мощностей питаются многие военные объекты. Надо "отминусовать" не саму станцию, а линии электропередач, распределительные щиты. Это все можно выключить и остановить АЭС. Придется выключить несколько областей, металлургический комбинат, военные объекты,

– предположил Свитан.

По мнению военного эксперта, сейчас одна из основных задач – выровнять линию фронта, создать давление на север в сторону Москвы. Свитан уверен, что надо развернуть фронт: сейчас он восточно-южный, а его надо сделать северным.

Напомним, Украина официально не подтверждала и не комментировала заявления России о том, что на территории Курской области якобы находится украинская армия.