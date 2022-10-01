Люди уезжают, но не из-за мобилизации: что изменилось в Мариуполе после незаконной аннексии

Многие жители Мариуполя после незаконной аннексии начали выезжать на подконтрольные Украине территории или страны ЕС через Россию. Оккупанты сейчас вбрасывают разный бред, чтобы удержать людей.

Об этом 24 каналу рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, после аннексии в городе практически ничего не изменилось. Единственное – сейчас оккупанты начали мощную информационную атаку на мариупольцев, многие из которых начали выезжать на подконтрольную Украине территорию после аннексии.

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Оккупанты придумывают разный бред: клянутся, что жителей временно оккупированных территорий посадят в Украине, потому что они брали гуманитарку; то распространяют фейковое "заявление" Зеленского, что все оставшиеся под оккупацией жители – предатели.

В Мариуполе катастрофа с отоплением и светом

Как отметил Андрющенко, недавно оккупантам удалось подсоединить к электричеству 168 частных домов в Приморском районе города, который сравнительно меньше пострадал во время боевых действий. Всего там более 9 тысяч таких домов, поэтому оккупанты за полгода восстановили 1,8% электричества в районе.

С отоплением ситуация тоже катастрофическая. Оккупанты заявляли, что привезут 100 мобильных котельных для отопления домов. Этого будет вообще недостаточно, чтобы согреть город.

Мы, основываясь на этих данных, провели подсчеты. У нас получается, что, по меньшей мере, 40% мариупольцев не будут иметь никакого тепла. Даже если они как-то подсоединят эти мобильные котельные к сетям,

– отметил Андрющенко.

Кроме того, оккупанты массово перестраивают офисные и коммунальные помещения под общежития. Туда они планируют запихнуть людей и пускать отопление через мобильные котельные.

Люди начали выезжать из Мариуполя после аннексии – Андрющенко: смотрите видео

Недавно жители одной улицы в Приморском районе писали жалобы чиновникам из оккупационных администраций – они жили без электричества, воды и газа. Люди писали и местному гауляйтеру Иващенко, и главарю боевиков Пушилину. А потом отправили письмо Путину.

Им пришел ответ даже из России. Там была классика демагогии. После этого через несколько дней патруль окружил весь квартал и началась зачистка. Оккупанты искали недовольных,

– отметил Андрющенко.

Напомним, недавно Украине удалось вернуть еще 4 морских пехотинцев, защищавших Мариуполь. Также освободили 2 гражданских женщин, которые попали в плен, потому что помогали ВСУ.