Инициатива на нашей стороне, – военный о боях и настроении россиян на Бахмутском направлении

Враг с сентября пытается захватить территорию города Бахмута, но до сих пор не добился очевидных успехов. Сейчас украинские защитники работают над тем, чтобы улучшить свои позиции в этом направлении и имеют определенные результаты.

Об этом 24 Каналау рассказал заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов. Он рассказал о действиях врага на Бахмутском направлении.

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Сейчас тактическая группа "Азов" находится в Бахмутском направлении. Благодаря работе 3-й отдельной штурмовой бригады, которая входит в состав "Азова", сейчас можно говорить о том, что в зоне ответственности вблизи города Бахмут ВСУ смогли улучшить свое положение, сообщил боец.

В настоящее время инициатива находится на стороне Вооруженных сил Украины. Продолжается определенный каскад действий, который помогает создать напряжение по всей линии Бахмута. В том числе и для того, чтобы снять напряжение непосредственно в городе,

– добавил военный.

Продолжаются тяжелые бои

На Бахмутском направлении украинские защитники сейчас нацелены на то, чтобы улучшить свое положение и давить на врага, наносить постоянное поражение, чтобы наконец враг закончился. Так ВСУ смогут перейти к более масштабным тактическим шагам по освобождению земель.

По сообщениям Кудряшова, противник на Бахмутском направлении истощен. Россияне имеют безлимит в живой силе, в боеприпасах и вооружении, но даже с такими возможностями на сегодняшний день враг не смог зафиксироваться в городе.

Это все благодаря преданной работе ВСУ, непосредственно благодаря работе военных, находящихся на переднем крае,

– подчеркнул боец.

В общем, боевой дух противника сейчас на низком уровне, это связано с большими потерями и с общей истощенностью. Это удачный момент, чтобы ВСУ сейчас улучшили свое положение и позиции, продвигались вперед. Именно над этим и работают сейчас бойцы.

Результатом пока что есть оперативные достижения, но в целом эти оперативные достижения командование сможет реализовать в тактический результат, то есть большой успех, резюмировал Кудряшов.

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