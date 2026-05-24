СОУ атаковали и продвинулись вглубь обороны врага на важном направлении: обзор фронта от ISW

Интенсивность боевых действий на фронте российско-украинской войны продолжает оставаться высокой, учитывая нежелание ни одной из сторон идти на уступки. Впрочем, планы россиян никак не могут заручиться успехом из-за эффективных действий Сил обороны, в частности вблизи Боровой на Харьковщине.

Поэтому в последнее время продвижений с их стороны не фиксировалось. Чего не скажешь об украинских защитниках. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Актуально Более 1100 оккупантов, РСЗО, ПВО, танк: потери врага на 24 мая

Какие изменения на основных направлениях фронта?

Украинские силы недавно достигли продвижения на севере Сумщины. По геолокационным данным от 23 мая, вероятно, был зачищен район Рясного и прилегающие территории после российской механизированной атаки в начале месяца.

В то же время российские войска продолжают ограниченные наступательные действия на севере Харьковщины, тогда как украинские подразделения проводят контратаки. На направлении Великого Бурлука активности не фиксировали.

На Купянском направлении россияне осуществляют попытки проникновения малыми группами, однако подвергаются ударам украинских сил, в частности дронов, которые поражают их позиции в районе Купянска-Узлового.

Важно! На направлении Боровой Силы обороны, по имеющимся данным, также имели продвижение. Речь идет о механизированной контратаке, которая, вероятно, позволила проникнуть в российскую оборону на глубину до пяти километров.

В Донецкой области российские силы продолжают наступательные действия на Славянском направлении, но без продвижения, зато украинские подразделения проводят контратаки.

На Лиманском направлении оккупанты ограничивают использование техники из-за активных украинских ударов и дроновую активность, что затрудняет их действия. В районах Константиновки и Доброполья наступления страны-агрессора также не дали результата.

На Покровском направлении продолжаются бои без изменений линии фронта, при этом россияне накапливают артиллерию в жилых районах Покровска и Мирнограда, но украинские силы обнаруживают и уничтожают эти позиции. На Новопавловском и Александровском направлениях также фиксируются безрезультатные атаки противника.

Что происходит на линии соприкосновения: смотрите карты от ISW

В то же время украинские войска продолжают дальние удары по складам и технике в тылу на оккупированной Донетчине, в частности уничтожая склады боеприпасов и транспорт на логистических маршрутах. На южном направлении украинские силы продвинулись в районе Гуляйполя, удерживая позиции в нескольких населенных пунктах, тогда как российские подразделения пытаются инфильтроваться, но подвергаются ударам.

В Запорожской области продолжаются украинские контратаки западнее Орехова, где ситуация остается напряженной для российских сил. Также украинские войска наносят удары по российским объектам в тылу, включая узлы связи и склады техники.

На Херсонском направлении российские атаки остаются без продвижения, тогда как ВСУ поражают вражеские пункты управления дронами и логистические объекты в оккупированной части области.

Отдельно сообщается, что удары по оккупированному Крыму продолжают влиять на российскую логистику – в частности, была временно закрыта железнодорожная станция Джанкой, а местные источники сообщали о взрывах в районе.

Что известно об украинских дальнобойных санкциях?

23 мая в России, в частности в Пермском крае, сообщали об атаке беспилотников, в результате которой под удар попало предприятие "Метафракс Кемикалс" в городе Губаха. Информацию о поражении российского объекта подтвердил Владимир Зеленский.

Той же ночью, по данным Генштаба, украинские военные ударили по нефтяному терминалу "Шесхарис", нефтебазе "Грушевая", а также по танкеру, который связывают с российским теневым флотом.