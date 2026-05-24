Тож останнім часом просувань з їхнього боку не фіксувалося. Чого не скажеш про українських оборонців. Про таке мовиться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Які зміни на основних напрямках фронту?

Українські сили нещодавно досягли просування на півночі Сумщини. За геолокаційними даними від 23 травня, ймовірно, було зачищено район Рясного та прилеглі території після російської механізованої атаки на початку місяця.

Водночас російські війська продовжують обмежені наступальні дії на півночі Харківщини, тоді як українські підрозділи проводять контратаки. На напрямку Великого Бурлука активності не фіксували.

На Куп'янському напрямку росіяни здійснюють спроби проникнення малими групами, однак зазнають ударів українських сил, зокрема дронів, які уражають їхні позиції в районі Куп'янська-Вузлового.

Важливо! На напрямку Борової Сили оборони, за наявними даними, також мали просування. Йдеться про механізовану контратаку, яка, ймовірно, дозволила проникнути в російську оборону на глибину до п'яти кілометрів.

У Донецькій області російські сили продовжують наступальні дії на Слов'янському напрямку, але без просування, натомість українські підрозділи проводять контратаки.

На Лиманському напрямку окупанти обмежують використання техніки через активні українські удари та дронову активність, що ускладнює їхні дії. У районах Костянтинівки та Добропілля наступи країни-агресорки також не дали результату.

На Покровському напрямку тривають бої без змін лінії фронту, при цьому росіяни накопичують артилерію в житлових районах Покровська та Мирнограда, але українські сили виявляють і знищують ці позиції. На Новопавлівському та Олександрівському напрямках також фіксуються безрезультатні атаки противника.

Що відбувається на лінії зіткнення: дивіться карти від ISW

Водночас українські війська продовжують далекі удари по складах і техніці в тилу на окупованій Донеччині, зокрема знищуючи склади боєприпасів і транспорт на логістичних маршрутах. На південному напрямку українські сили просунулися в районі Гуляйполя, утримуючи позиції в кількох населених пунктах, тоді як російські підрозділи намагаються інфільтруватися, але зазнають ударів.

У Запорізькій області тривають українські контратаки західніше Оріхова, де ситуація залишається напруженою для російських сил. Також українські війська завдають ударів по російських об’єктах у тилу, включно з вузлами зв'язку та складами техніки.

На Херсонському напрямку російські атаки залишаються без просування, тоді як ЗСУ уражають ворожі пункти управління дронами та логістичні об'єкти в окупованій частині області.

Окремо повідомляється, що удари по окупованому Криму продовжують впливати на російську логістику – зокрема, було тимчасово закрито залізничну станцію Джанкой, а місцеві джерела повідомляли про вибухи в районі.

Що відомо про українські далекобійні санкції?

23 травня в Росії, зокрема в Пермському краї, повідомляли про атаку безпілотників, унаслідок якої під удар потрапило підприємство "Метафракс Кемікалс" у місті Губаха. Інформацію про ураження російського об'єкта підтвердив Володимир Зеленський.

Тієї ж ночі, за даними Генштабу, українські військові вдарили по нафтовому терміналу "Шесхарис", нафтобазі "Грушова", а також по танкеру, який пов'язують із російським тіньовим флотом.