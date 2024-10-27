Враг пытается окружить Селидово, кое-где закрепился: основное давление оказывают на Вишневое

Уже почти неделю продолжается масштабная наступательная операция на город Селидово Донецкой области с целью его оккупировать и захватить. Силы обороны проводят мероприятия и невероятные усилия по сдерживанию противника.

Врагу частично удалось закрепиться на некоторых участках города, но активных действий больше происходит в направлении населенного пункта Вишневое. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер 15-й бригады Национальной гвардии "Кара-Даг", передает 24 Канал.

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Что происходит в Донецкой области

Как рассказал военный, возле Вишневого враг бросил все силы и средства с целью полного окружения города Селидово, чтобы таким образом уменьшить поражение жилой застройки, не применять тактику тотального огня, чтобы выбить украинские подразделения, а именно принудить их к выходу.

Боевые действия продолжаются, меры по сдерживанию продолжаются. Подразделения осуществляют мероприятия, находятся в населенном пункте и проводят оборону для не закрепления и недопущения (россиян – 24 Канал) как в Селидово, так и в населенном пункте Вишневое,

– заявил он.

По его словам, Вишневое является чрезвычайно важным населенным пунктом с точки зрения логистического обеспечения. Он также добавил, что россияне привлекли очень мощные силы для того, чтобы захватить Селидово, но не применяют больших механизированных штурмов, как это было на других направлениях.

К слову, накануне аналитики DeepState сообщили, что враг оккупировал Левадное, а также продвинулся возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе.