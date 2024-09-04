Более 200 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении: карта фронта 4 сентября

Украинские защитники 924 сутки дают отпор армии страны-агрессора на фронте. Враг в течение минувших суток пытался штурмовать позиции Сил обороны на нескольких направлениях.

Так, согласно данным Генштаба ВСУ за прошедшие сутки состоялось 207 боевых столкновений. Более половины из которых – на Покровском и Кураховском направлениях.

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Что происходит на фронте

На Харьковском направлении армия противника 4 раза проводила наступательные и штурмовые действия в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки подошло 9. ВСУ отражали атаки захватчиков в районах Берестового, Стельмаховки, Синьковки, Глушковки и в сторону Лозовой.

На Лиманском направлении украинские защитники остановили 32 атаки противника. Основные усилия оккупанты концентрировали в районах Невского, Макеевки, Новосадового, Грековки и Дружелюбовки.

На Северском направлении Силы обороны отбили 5 атак неподалеку Верхнекаменского, Спирного и Иванодарьевки.

На Краматорском направлении наши воины остановили 8 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Клищеевки и Андреевки. В Генштабе добавляют, что ситуация контролируемая. Известно, что враг действовал при поддержке авиации – бил КАБами и НАРами в районы Ступочек, Григорьевки и Белой Горы.

Какая ситуация на Краматорском направлении: смотрите на карте

При поддержке семи ударов бомбардировочной авиации, российская армия 7 раз пыталась продвинуться вперед в районе Торецка. В целом же на Торецком направлении произошло 15 боестолкновений. Атаковал враг также в районах Нью-Йорка, Нелиповки, Курдюмовки и Щербиновки.

На Торецком направлении произошло 15 боестолкновений: смотрите на карте

На Покровском направлении Вооруженные Силы Украины отражали 61 атаку оккупантов. Российское войско пытается продвигаться неподалеку Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого и Селидово. Основные же усилия прикладывает в районах Новогродовки, Гродовки и Михайловки. Также два раза враг нанес удары неуправляемыми авиаракетами по Александрополю, бомбил КАБами Селидово и Мирноград.

ВСУ отбили более 60 атак на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Галициновка, Украинск, Желанное, Красногоровка, Георгиевка и Константиновка. В общем захватчики 50 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи. Задействовали бронетехнику – понесли значительные потери.

На Времовском направлении войска противника совершили 10 попыток захватить украинские позиции неподалеку Водяного, Константиновки и Угледара.

На Ореховском направлении подразделения вражеской армии 6 раз пытались продвинуться в районах Новоандреевки, Роботино и Малой Токмачки.

Активизировались захватчики на Приднепровском направлении, здесь нашим защитникам пришлось отражать 5 атак на позиции. Кроме того оккупанты задействовали авиацию для ударов по Николаевке, Томарино, Бериславу, Тягинцы и Выровке.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В Генштабе ВСУ добавили, что на границе с Черниговской областью враг сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы. Также отметили, что Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.