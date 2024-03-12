Об этом 24 Каналу заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что план президента страны-агрессора был о том, чтобы прорвать линию обороны ВСУ и отбросить украинские силы. Говорится по меньшей мере о тех направлениях, откуда в свое время отступали россияне. Отметим, что президент Украины заявил, что украинские защитники остановили наступление россиян.
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"Задача у них стояла окружить и уничтожить нашу армию. Для этого Россия закладывала огромные средства и усилия не только на линии фронта, но и через все свои сферы, системы влияния, которые они имеют, что у нас в Украине, что за рубежом", – отметил Тимочко.
Все, чтобы надломить мобилизационные процессы в Украине. А также для того, чтобы спровоцировать конфликты в странах ЕС и НАТО. Россия хотела уменьшить поставки Украине оружия, а особенно – снарядов.
Что-то россиянам частично удавалось, но это не было системным. Если и были "успехи", они имели временный характер. Это не стало для нас кризисом или не переросло в масштабы, на которые на самом деле закладывались средства и строились планы,
– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.
Это чрезвычайно важно, учитывая то, какую большую кампанию вела страна-агрессор. Говорится о линии фронта, тыле Украины и геополитической арене.
Большого эффекта не было
Владимиру Путину не удалось достичь большого эффекта накануне выборов президента в России. Для этого страна-агрессор ставила политические задачи перед российской армией, дипломатами и агентурой.
"Россияне привлекли всех от "а" и до "я", "от" и "до" для того, чтобы только достичь на этот раз результата", – добавил Иван Тимочко.
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что по подсчетам финансистов и украинских разведчиков, оккупанты заложили в военный бюджет около 120 миллиардов долларов. Так Россия втрое увеличила расходы на армию по сравнению с прошлыми годами.
Какова ситуация на фронте
- В течение 11 марта на фронте было 72 боевых столкновения с оккупантами. Сильнее всего россияне атакуют в Донецкой области.
- Украинские защитники отбили атаки врага на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском направлении украинские силы продолжают сдерживать оккупантов. На Ореховском и Херсонском направлениях захватчики также атаковали позиции Сил обороны Украины. Зато на Купянском направлении вражеских штурмов не было.
- В течение понедельника ВСУ ликвидировали еще 910 захватчиков. Также уничтожили 8 российских танков, 27 ББМ и 23 артсистемы. Уменьшилось у оккупантов на 2 средства ПВО, 44 единицы автомобильной техники и автоцистерн, и 5 единиц спецтехники. Кроме того, ВСУ уничтожили 1 российскую крылатую ракету и 43 БПЛА оперативно-тактического уровня.