Про це 24 Каналу заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що план президента країни-агресорки був про те, аби прорвати лінію оборони ЗСУ та відкинути українські сили. Мовиться про щонайменше ті напрямки, звідки свого часу відступали росіяни. Зазначимо, що президент України заявив, що українські захисники зупинили наступ росіян.

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"Завдання у них стояло оточити й знищити нашу армію. Для цього Росія закладала величезні кошти та зусилля не лише на лінії фронту, а й через усі свої сфери, системи впливу, які вони мають, що в нас в Україні, що за кордоном", – наголосив Тимочко.

Усе, аби надломити мобілізаційні процеси в Україні. А також для того, аби спровокувати конфлікти у країнах ЄС та НАТО. Росія хотіла зменшити постачання Україні зброї, а особливо – снарядів.

Щось росіянам частково вдавалося, але це не було системним. Якщо і були "успіхи", вони мали тимчасовий характер. Це не стало для нас кризою чи не переросло в масштаби, на які насправді закладалися кошти й будувалися плани,

– зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Це надзвичайно важливо, враховуючи те, яку велику кампанію вела країна-агресорка. Мовиться про лінію фронту, тил України та геополітичну арену.

Великого ефекту не було

Владіміру Путіну не вдалося досягнути великого ефекту напередодні виборів президента в Росії. Для цього країна-агресорка ставила політичні завдання перед російською армією, дипломатами та агентурою.

"Росіяни залучили всіх від "а" і до "я", "від" і "до" для того, щоб тільки досягнути цього разу результату", – додав Іван Тимочко.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що за підрахунками фінансистів та українських розвідників, окупанти заклали до військового бюджету близько 120 мільярдів доларів. Так Росія утричі збільшила видатки на армію у порівнянні з минулими роками.

Яка ситуація на фронті