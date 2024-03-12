Український військовий спостерігач Костянтин Машовець підтвердив оцінки ISW щодо планів Росії формувати нові підрозділи для наступу, але з недостатнім оснащенням. Він зазначив, що 27-ма мотострілецька дивізія, яку Росія формує на базі 21-ї бригади, отримає лише до 87% необхідного озброєння до кінця 2024 року.

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Кремль планує наступ, але має проблеми з оснащенням

Машовець висловив сумніви щодо здатності Росії досягти цієї мети, зважаючи, що багато полків та дивізій мають лише 30% необхідного озброєння. Західні та українські аналітики відзначають, що заявлені цифри виробництва танків Росією здебільшого включають модернізовану техніку зі складів, а не нове виробництво.

ISW вважає, що російська оборонна промисловість здатна підтримувати поточний темп операцій, але малоймовірно, що вона зможе повністю забезпечити потенційну наступальну операцію з використанням "стратегічного резерву" у 2024 році. Звіти про пріоритетність для Москви створення нових недоукомплектованих підрозділів відповідають оцінкам ISW про перевагу кількості над якістю.

Російське військове командування має на меті створити "стратегічний резерв" для наступальних операцій навесні та влітку 2024 року,

– йдеться у повідомленні ISW.

За словами Машовця, основу 27-ї мотострілецької дивізії складуть такі новостворені мотострілецькі полки:

433-й;

506-й;

589-й.

Їх формують на полігонах в Оренбурзькій області та окупованій Луганській області. Ці підрозділи, ймовірно, призначені для швидкого перекидання в Україну для компенсації втрат на фронті, тому не будуть мати висококваліфікованих новобранців чи повний штат за доктриною.

Попри те що Росія, вочевидь, не має потенціалу для швидкого оснащення нових підрозділів, російське командування має довгострокові плани на їх повне укомплектування. Машовець зазначає, що Кремль вже змушений був переглянути плани формування деяких підрозділів через розбіжності між амбіціями та реальністю.

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А от Інститут вивчення війни переконаний, що зміни в структурі російських військ можуть зашкодити їхній безпосередній ефективності на полі бою. Однак вони все ще є достатніми для підтримання поточного темпу операцій.

Зверніть увагу! Швидкість будь-якого потенційного просування частково поповнених російських сил цього літа залежатиме від обороноспроможності України. Своєю чергою, наша держава значною мірою залежить від постійної військової допомоги США.

Нещодавно командувачу Сухопутних військ Олександру Павлюку поставили запитання про контрнаступ ЗСУ. Він відповів, що головне завдання для Сил оборони наразі – стабілізувати лінію фронту, максимально знищити ворога. Після цього лише можна буде розпочинати створення ударного угрупування та провести контрнаступу. Він переконаний, що це станеться уже цього року.