Враг активно наступает на Покровском и Кураховском направлениях: карта фронта 7 сентября

На фронте ситуация остается напряженной, поскольку войска противника не оставляют постоянных атак и штурмов на нескольких участках фронта. Особенно активно враг наступает на Покровском направлении, где оккупанты пытаются продвигаться.

Так, за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений. Активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях.

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Что происходит на фронте

На Харьковском направлении шло 6 боев. Вооруженные Силы Украины отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Липцов.

Что происходит вблизи Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении произошло 27 боестолкновений, в частности, возле Синьковки, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении, по уточненной информации, российские войска атаковали 17 раз неподалеку Новоегоровки, Дружелюбовки, Чернещины, Тернов, Торского, Дибровы и Макеевки.

На Северском направлении произошло 5 боевых столкновений. Наши защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Спирного.

На Краматорском направлении велось 8 боев в районах Григорьевки, Часового Яра и Андреевки.

На Торецком направлении вражеские войска атаковали 10 раз неподалеку Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка.

На Покровском направлении Силы обороны отбили 49 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Новогродовка и Михайловка. Наибольшая концентрация атак была вблизи Новогродовки, Гродовки и Михайловки.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении наши защитники отражали 46 атак противника у Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.

ВСУ отбили более 40 атак врага на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении вражеская армия 9 раз наступала в сторону Водяного и Старомайорска.

На Ореховском направлении враг совершил один штурм позиций украинских подразделений вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оккупанты потерпели поражение, 9 раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На Гуляйпольском направлении ситуация без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.

В Генштабе ВСУ отметили, что на границе с Черниговской и Сумской областями враг сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории России.