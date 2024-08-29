На Покровском направлении Россия атаковала 66 раз: карта боевых действий по состоянию на 29 августа

Продолжаются 918 сутки полномасштабной агрессии России против Украины. Утром 29 августа Генштаб проинформировал, что за прошедшие сутки было зафиксировано 195 боевых столкновений, треть которых на Покровском направлении.

Россия нанесла три ракетных удара с применением пяти ракет, а также 79 авиаударов, в частности, сбросила 96 КАБов. Также было совершено более 4000 обстрелов, из них 139 из которых с РСЗО и 1314 дронами-камикадзе.

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Как ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло 2 боевых столкновения вблизи населенных пунктов Липцы и Волчанск.

Было столкновение вблизи Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении было 23 боевых столкновений. Их ВСУ отражали атаки вблизи Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки и Колесниковки.

Россия атаковала вблизи Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении ВСУ остановили 14 атак в районах Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Макеевки, Невского и Новоегоровки.

ВСУ остановили атаку вблизи Невского: смотрите на карте

На Северском направлении Силами обороны отбили 5 атак вблизи Белогоровки, Спирного и Верхнекаменского.

ВСУ отбили несколько атак вблизи Белогоровки: смотрите на карте

На Краматорском направлении ВСУ успешно отбили 11 попыток россиян прорвать нашу оборону у Григорьевки, Ивановского, Белой горы, Клищеевки и Андреевки Донецкой области.

Были отражены атаки возле Клищеевки: смотрите на карте

На Торецком направлении 21 раз Россия пыталась продвинуться вперед возле населенных пунктов Северное, Дружба, Торецк, Нью-Йорк и, активнее всего, возле Нелиповки.

Россия атаковала Торецк: смотрите на карте

На Покровском направлении ВСУ отражали 66 атак, более половины из них была вблизи Гродовки и Новогродовки.

Россияне атаковали вблизи Гродовки и Новогродовки: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать российскую армию вблизи населенных пунктов Украинка, Карловка, Георгиевка, Галициновка и Константиновка. Там россияне 30 раз пытались прорвать нашу оборону.

ВСУ отражали атаки возле Георгиевки: смотрите на карте

На Времовском направлении Россия 6 раз хотела захватить позиции ВСУ возле Константиновки, Водяного и Угледара Донецкой области. Также атаковала со стороны Никольского.

Россия атаковала вблизи Угледара: смотрите на карте

На Ореховском направлении ВСУ отбили 2 штурма в районах Роботино и Новоданиловки.

Были штурмы вблизи Роботино: смотрите на карте

На Приднепровском и Гуляйпольском направлениях россияне наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

На границе с Черниговской областью Россия сохраняет военное присутствие и проводит разведывательную деятельность.

ВСУ продолжают активными действиями истощать боевой потенциал российской армии также и во время операции в Курской области.