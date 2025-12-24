Наступательные операции захватчиков, ВСУ имеют продвижение на фронте: отчет и карты ISW

Вражеские силы Кремля продолжают террор и действуют с намерением захватить территории Украины. Аналитики Института изучения войны проанализировали, как изменилась ситуация на поле боя за последние сутки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Какова ситуация на фронте?

Россияне продолжали наступательные операции к северу и юго-востоку от города Сумы, но не продвинулись вперед. По данным аналитиков, 22 и 23 декабря вражеские войска атаковали в Курской и Сумской областях, в частности к северу от города Сумы вблизи Андреевки и Алексеевки, а также на юго-восток от города Сумы вблизи Грабовского и Высокого.

Захватчики продолжали наступательные операции на севере Харьковщины, но не достигли подтвержденного прогресса.

Враг проводил наступательные действия на направлении Великого Бурлука, но не продвинулся вперед.

Украинские войска продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 декабря, свидетельствуют о том, что ВСУ недавно продвинулись к югу от Западного (к северу от Купянска).

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны

Российские войска продолжали наступательные действия к северо-востоку от Боровой в районе Кругляковки, Богуславки, Загрызово, Новоплатоновки; к востоку от Боровой возле Надежды; и на юго-восток от Боровой в сторону Чернещины 22 и 23 декабря.

Противник вел наступательные операции на Славянско-Лиманском направлении, но не продвинулся вперед.

Армия врага продвинулась в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 декабря, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на юг от автомагистрали Т-0504 Константиновка-Бахмут на восточной окраине Константиновки.

Захватчики продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье, но подтвержденного прогресса не достигли.

Украинские и российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

Российские войска продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но не продвинулись вперед.

Армия Кремля продолжила наступательные действия на Гуляйпольском направлении, но подтвержденного прогресса не достигла.

Российские войска наступали на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.

Захватчики продолжали ограниченные наземные наступления на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.

