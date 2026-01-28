Россияне продвинулись в Донецкой области, но отступили на Юге: обзор фронта от ISW

Попытки оккупантов захватить украинские территории продолжаются. По оценкам аналитиков, на протяжении 26 и 27 января российские войска продолжали наступательные действия на большинстве участков фронта, однако существенных прорывов зафиксировано немного.

Зато Россия пытается создать так называемые "буферные зоны" вдоль границы с Украиной. Данные о текущей ситуации на разных отрезках фронта российско-украинской войны приводят в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Где продвинулись россияне и как отбиваются ВСУ?

Атаки продолжались в Сумской и Курской областях, а также на севере Харьковской области, в частности вблизи Волчанска и Великого Бурлука, но подтвержденных продвижений не зафиксировано. В то же время российские источники сообщают о проблемах с укомплектованием и обеспечением подразделений, в частности недостаток дронов и низкое моральное состояние.

Бои продолжались вокруг Купянска и к востоку и юго-востоку от города. Украинские силы удерживают позиции, а иногда контратакуют. Российские заявления о продвижении остаются неподтвержденными.

На Славянском направлении российские войска имели ограниченное продвижение – подтвержден захват Хромовки и продвижение в районе Никифоровки. Интенсивные бои продолжаются вблизи Лимана, Северска, Часового Яра и Константиновки.

В районе Константиновки и Дружковки зафиксированы незначительные тактические сдвиги россиян, но общая линия фронта остается стабильной. В самом городе, по данным украинской стороны, до сих пор находится около 2 тысяч гражданских.

Российские войска усилили давление и, по оценкам аналитиков, смогли закрепиться на отдельных позициях. В то же время украинские силы сохраняют контроль над частью северных районов Покровска и Мирнограда и отражают попытки окружения. Россия активно применяет FPV-дроны, в частности на оптоволокне.

В Запорожской области российские войска проводили атаки вблизи Орехова и Гуляйполя, но подтвержденных успехов не достигли. В Херсонском направлении атаки были ограниченными.

Со своей стороны украинская разведка сообщает, что российские подразделения оставили позиции на одном из островов в дельте Днепра из-за давления ВСУ и низкой мотивации.

