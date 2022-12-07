Уже двести восемьдесят седьмой день украинские военные защищают наши территории и не дают врагу воплотить в жизнь захватнические планы. В Генштабе рассказали, какая ситуация на разных участках фронта на вечер 7 декабря.

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Атаки на Житомирскую, Донецкую и Запорожскую области

Как отмечает командование нашей армии, в течение суток от обстрелов ракетами и беспилотниками пострадали жилые дома, в частности:

в городе Коростень Житомирской области;

в ряде населенных пунктов Запорожской области.

Кроме того, обстрелам из реактивных систем залпового огня подверглись жилые кварталы города Курахово Донецкой области. В дальнейшем сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины,

– отметили в Генштабе.

Какая ситуация на разных направлениях

В ВСУ сообщают, что на Волынском и Полесском направлениях – без изменений. Оккупанты не планируют повторного наступления. Однако важно отметить, что на полигонах Беларуси идет подготовка вражеских подразделений.

и – без изменений. Оккупанты не планируют повторного наступления. Однако важно отметить, что на полигонах Беларуси идет подготовка вражеских подразделений. На Слобожанском направлении россияне дислоцируются в Белгородской области, недалеко от границы с Украиной, и обстреливают из танков, минометов, ствольной артиллерии такие населенные пункты Харьковской области: Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанские Хутора и Чугуновка.

россияне дислоцируются в Белгородской области, недалеко от границы с Украиной, и обстреливают из танков, минометов, ствольной артиллерии такие населенные пункты Харьковской области: Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанские Хутора и Чугуновка. На Купянском направлении оккупанты пытаются обороняться и атакуют такие города и села: Двуречная, Котляровка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

оккупанты пытаются обороняться и атакуют такие города и села: Двуречная, Котляровка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине. На Лиманском направлении захватчики обстреливают из танков и другого вида вооружения районы таких населенных пунктов: Макеевка, Площанка, Невское Луганской области и Терны, Лиман в Донецкой области.

захватчики обстреливают из танков и другого вида вооружения районы таких населенных пунктов: Макеевка, Площанка, Невское Луганской области и Терны, Лиман в Донецкой области. На Новопавловском направлении россияне строят линии защиты и из артиллерии и минометов обстреляли в течение суток позиции войск Вооруженных Сил вблизи населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

россияне строят линии защиты и из артиллерии и минометов обстреляли в течение суток позиции войск Вооруженных Сил вблизи населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском направлении из-за путинских солдат пострадали районы Времьевки, Новополья Донецкой области и Дорожнянки, Гуляйполя и Зализничного на Запорожье.

путинских солдат пострадали районы Времьевки, Новополья Донецкой области и Дорожнянки, Гуляйполя и Зализничного на Запорожье. На Херсонском направлении под артиллерийский огонь попали более 10 населенных пунктов, в частности, Осокоровка, Золотая Балка, Дудчаны Херсонской области и окрестности областного центра.

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Обратите внимание! На Бахмутском и Авдеевском направлениях ситуация самая тяжелая. Оккупанты сосредотачивают там основные усилия для введения наступательных действий. Кроме того, обстреливают: Верхнекаменное, Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевку, Зализне, Авдеевку, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровку, Марьинку, Новомихайловку Донецкой области.

Успехи украинской армии за прошедшие сутки

Как информирует Генштаб, украинская авиация в течение дня нанесла 11 ударов по районам, где оккупанты сосредоточивают личный состав, военную технику и зенитно-ракетные комплексы.

Наши воины сбили ударный БпЛА типа "Shahed-136". Подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и 2 боеприпаса оккупантов,

– сказали в командовании ВСУ.

Напомним, украинские военные недавно атаковали российских захватчиков в Токмаке и Мелитополе на Запорожье. Там противник пытался создать линию обороны.