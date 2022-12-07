Уже двісті вісімдесят сьомий день українські захисники боронять наші території та не дають ворогу втілити у житті загарбницькі плани. У Генштабі розповіли, яка ситуація на різних ділянках фронту станом на вечір 7 грудня.

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Як зазначає командування нашої армії, протягом доби від обстрілів ракетами та безпілотниками постраждали житлові будинки, зокрема:

  • у місті Коростені Житомирської області;
  • у низці населених пунктів Запорізької області.

Крім того, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали житлові квартали міста Курахове Донецької області. Надалі зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України,
– зазначили у Генштабі.

  • У ЗСУ повідомляють, що на Волинському та Поліському напрямках – без змін. Окупанти не планують повторного наступу. Однак важливо зазначити, що на полігонах Білорусі триває підготовка ворожих підрозділів.
  • На Слобожанському напрямку росіяни дислокуються у Бєлгородській області, що недалеко від кордону з Україною, та обстрілюють з танків, мінометів, ствольної артилерії такі населені пункти Харківської області: Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори та Чугунівка.
  • На Куп'янському напрямку окупанти намагаються оборонятися та атакують такі міста та села: Дворічна, Котлярівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка, що на Луганщині.
  • На Лиманському напрямку загарбники обстрілюють з танків та іншого виду озброєння райони таких населених пунктів: Макіївка, Площанка, Невське Луганської області та Терни, Лиман, що у Донецькій області.
  • На Новопавлівському напрямку росіяни будують лінії захисту та з артилерії та мінометів обстріляли протягом доби позицій військ Збройних Сил поблизу населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку через путінських солдатів постраждали райони Времівки, Новополя Донецької області та Дорожнянки, Гуляйполя і Залізничного на Запоріжжі.
  • На Херсонському напрямку під артилерійський вогонь потрапили понад 10 населених пунктів, зокрема, Осокорівка, Золота Балка, Дудчани Херсонської області та околиці обласного центра.

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Як інформує Генштаб, українська авіація протягом дня завдала 11 ударів по районах, де окупанти зосереджують особовий склад, військову техніку та зенітно-ракетні комплекси.

Наші воїни збили ударний БПЛА типу "Shahed-136". Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів,
– сказали у командуванні ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові нещодавно атакували російських загарбників у Токмаку й Мелітополі, що на Запоріжжі. Там ворог намагався створити лінію оборони.