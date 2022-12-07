Уже двісті вісімдесят сьомий день українські захисники боронять наші території та не дають ворогу втілити у житті загарбницькі плани. У Генштабі розповіли, яка ситуація на різних ділянках фронту станом на вечір 7 грудня.

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Атаки на Житомирську, Донецьку та Запорізьку області

Як зазначає командування нашої армії, протягом доби від обстрілів ракетами та безпілотниками постраждали житлові будинки, зокрема:

у місті Коростені Житомирської області;

у низці населених пунктів Запорізької області.

Крім того, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали житлові квартали міста Курахове Донецької області. Надалі зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України,

– зазначили у Генштабі.

Яка ситуація на різних напрямках

У ЗСУ повідомляють, що на Волинському та Поліському напрямках – без змін. Окупанти не планують повторного наступу. Однак важливо зазначити, що на полігонах Білорусі триває підготовка ворожих підрозділів.

та – без змін. Окупанти не планують повторного наступу. Однак важливо зазначити, що на полігонах Білорусі триває підготовка ворожих підрозділів. На Слобожанському напрямку росіяни дислокуються у Бєлгородській області, що недалеко від кордону з Україною, та обстрілюють з танків, мінометів, ствольної артилерії такі населені пункти Харківської області: Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори та Чугунівка.

росіяни дислокуються у Бєлгородській області, що недалеко від кордону з Україною, та обстрілюють з танків, мінометів, ствольної артилерії такі населені пункти Харківської області: Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори та Чугунівка. На Куп'янському напрямку окупанти намагаються оборонятися та атакують такі міста та села: Дворічна, Котлярівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка, що на Луганщині.

окупанти намагаються оборонятися та атакують такі міста та села: Дворічна, Котлярівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка, що на Луганщині. На Лиманському напрямку загарбники обстрілюють з танків та іншого виду озброєння райони таких населених пунктів: Макіївка, Площанка, Невське Луганської області та Терни, Лиман, що у Донецькій області.

загарбники обстрілюють з танків та іншого виду озброєння райони таких населених пунктів: Макіївка, Площанка, Невське Луганської області та Терни, Лиман, що у Донецькій області. На Новопавлівському напрямку росіяни будують лінії захисту та з артилерії та мінометів обстріляли протягом доби позицій військ Збройних Сил поблизу населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

росіяни будують лінії захисту та з артилерії та мінометів обстріляли протягом доби позицій військ Збройних Сил поблизу населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому напрямку через путінських солдатів постраждали райони Времівки, Новополя Донецької області та Дорожнянки, Гуляйполя і Залізничного на Запоріжжі.

через путінських солдатів постраждали райони Времівки, Новополя Донецької області та Дорожнянки, Гуляйполя і Залізничного на Запоріжжі. На Херсонському напрямку під артилерійський вогонь потрапили понад 10 населених пунктів, зокрема, Осокорівка, Золота Балка, Дудчани Херсонської області та околиці обласного центра.

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Зверніть увагу! На Бахмутському та Авдіївському напрямках ситуація найважча. Окупанти зосереджують там основні зусилля для введення наступальних дій. Окрім того, обстрілюють: Верхньокам'янське, Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Залізне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

Успіхи української армії за минулу добу

Як інформує Генштаб, українська авіація протягом дня завдала 11 ударів по районах, де окупанти зосереджують особовий склад, військову техніку та зенітно-ракетні комплекси.

Наші воїни збили ударний БПЛА типу "Shahed-136". Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів,

– сказали у командуванні ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові нещодавно атакували російських загарбників у Токмаку й Мелітополі, що на Запоріжжі. Там ворог намагався створити лінію оборони.