Мощный удар по врагу в Макеевке и воровство россиян в Херсонской области: главное от Генштаба

Россияне продолжают наступление на Бахмут и беспощадно обстреливали прифронтовые населенные пункты. Однако украинские защитники не дают им забыть, что они на чужой земле.

В генштабе ВСУ отметили, что угроза дальнейших авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

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Россияне продолжают наносить удары по Украине

За эти сутки противник нанес по Украине 28 авиационных и ракетных ударов. 27 из них российские оккупанты нанесли по гражданской инфраструктуре, используя БпЛА "Шахиды". Все эти дроны были сбиты.

При этом россияне, теряя много живой силы, продолжают наступление на Бахмутском направлении и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

Какая ситуация на всех направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях – без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не выявлено.

– без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не выявлено. На Северском и Слобожанском направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Елино Черниговской области, Майское – Сумской, а также Стрелечья, Старица, Волчанск и Каменка Харьковской области.

подверглись районы населенных пунктов Елино Черниговской области, Майское – Сумской, а также Стрелечья, Старица, Волчанск и Каменка Харьковской области. На Купянском направлении враг обстрелял из минометов и реактивной артиллерии районы Новомлинска, Двуречной, Лимана Первого, Ольшаны, Купянска, Орлянки, Котляровки Харьковской области и Андреевки и Стельмаховки Луганской области.

враг обстрелял из минометов и реактивной артиллерии районы Новомлинска, Двуречной, Лимана Первого, Ольшаны, Купянска, Орлянки, Котляровки Харьковской области и Андреевки и Стельмаховки Луганской области. На Лиманском направлении под огонь противника попали Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области, а также Терны Донецкой области.

под огонь противника попали Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области, а также Терны Донецкой области. На Бахмутском направлении оккупанты продолжают обстреливать районы населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Константиновка, Ступочки, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

оккупанты продолжают обстреливать районы населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Константиновка, Ступочки, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении вражеский огонь зафиксировали в Бердичах, Авдеевке, Георгиевке, Марьинке и Водяном Донецкой области.

вражеский огонь зафиксировали в Бердичах, Авдеевке, Георгиевке, Марьинке и Водяном Донецкой области. На Новопавловском направлении под огневое влияние попали: Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времьевка Донецкой области.

под огневое влияние попали: Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времьевка Донецкой области. На Запорожском направлении враг нанес огневое поражение по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Чаривное, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области и Мусиевка в Днепропетровской области.

враг нанес огневое поражение по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Чаривное, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области и Мусиевка в Днепропетровской области. На Херсонском направлении россияне продолжают обстреливать населенные пункты вдоль правого берега реки Днепр. В частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Херсона, Антоновки и Берислава. Есть раненые среди мирного населения.

Россияне продолжают обворовывать гражданских на оккупированных территориях

Российские захватчики продолжают совершать противоправные действия в отношении гражданских, в частности местных жителей на временно оккупированной территории Херсонской области.

Там оккупанты собирают информацию о лицах, занимающихся предпринимательской деятельностью, и изымают у них автомобильный транспорт и товары.

Предновогодний подарок: ВСУ рассказали о мощной операции в Макеевке

В Генштабе ВСУ сообщили, что 31 декабря наши защитники попали в район сосредоточения российских сил в Макеевке Донецкой области. Там были уничтожены и повреждены до 10 единиц вражеской военной техники разных типов.

В Генштабе добавили, что потери личного состава оккупантов уточняются. Однако оккупанты уже скулят, что количество мертвых идет на сотни. К слову, управление стратегических коммуникаций ВСУ писало об уничтожении около 400 человек. Между тем местные паблики пишут о более, чем 500 подтвержденных погибших россиянах по состоянию на утро 1 января и 600 вместе с "пропавшими без вести".

В то же время, 2 января, украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага и 5 – по позициям зенитно-ракетных комплексов РЗСВ.