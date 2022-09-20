Враг сосредотачивает усилия на полной оккупации Донбасса и ведет огонь по всей линии фронта

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Украины. Главная задача врага на 20 сентября – полностью захватить Донецкую область.

Враг перегруппировывает свои войска и ведет воздушную разведку. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 6 часов утра 20 сентября.

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За сутки российские солдаты нанесли 10 ракетных и 15 авиационных ударов, а также совершили более 56 обстрелов с РСЗО.

На Северском направлении под огонь попала Николаевка Черниговской области и Нововасильевка, Славгород и Рясное Сумской области;

под огонь попала Николаевка Черниговской области и Нововасильевка, Славгород и Рясное Сумской области; на Слобожанском направлении – Козачья Лопань, Шевченково, Дергачи, Каменка, Стрелечья, Глубокое и Двухлетняя;

– Козачья Лопань, Шевченково, Дергачи, Каменка, Стрелечья, Глубокое и Двухлетняя; на Краматорском направлении – Александровка, Донецкое, Райгородок, Щурово, Кривая Лука, Озерное, Белогоровка, Пришиб, Григоровка и Северск;

– Александровка, Донецкое, Райгородок, Щурово, Кривая Лука, Озерное, Белогоровка, Пришиб, Григоровка и Северск; на Бахмутском направлении – Майорск, Николаевка, Верхнекаменное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Белогоровка, Юрьевка, Спорное, Зайцево и Яковлевка;

– Майорск, Николаевка, Верхнекаменное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Белогоровка, Юрьевка, Спорное, Зайцево и Яковлевка; на Авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское;

– Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское; на Новопавловском и Запорожском направлениях – Угледар, Большая Новоселка, Никольское, Малые Щербаки, Новомайорское, Малая Токмачка, Червоное, Павловка, Гуляйполе, Новополь и Времовка;

– Угледар, Большая Новоселка, Никольское, Малые Щербаки, Новомайорское, Малая Токмачка, Червоное, Павловка, Гуляйполе, Новополь и Времовка; на Южнобужском направлении – более 28 населенных пунктов.

Успехи ВСУ на фронте

Наши военные отразили атаки врага у Майорска, Веселого, Курдюмовки и Новомихайловки. Украинская авиация поразила 24 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 позиции ЗРК и один склад боеприпасов.

Подразделения ПВО уничтожили российский самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и 3 БпЛА. В то же время в результате удачной работы ракетных войск и артиллерии враг потерпел поражение в 6 районах сосредоточения личного состава, 7 районах сосредоточения артиллерии, а также 3 складах боеприпасов.

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Россияне продолжают "мобилизацию" на Донбассе, чтобы восполнить потери

Вражеские войска и дальше принудительно загоняют жителей оккупированных территорий Украины в свою армию. Они даже отменили ранее изданные документы об отсрочке для 500 работников Енакиевского металлургического завода. В то же время, жителям Крыма запретили выезжать без разрешения "военкомата".

Генштаб подтвердил, что возле Новоайдара в Луганской области ВСУ ликвидировали около 50 единиц российской техники и уничтожили боеприпасы. Кроме того, в результате удара по объекту оккупантов в Сватово погибли 70% личного состава, который был на месте происшествия.

Чтобы восполнить все эти потери, россияне начали формировать 4 стрелковых батальона в Забайкальском крае.

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