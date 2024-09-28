Россияне имели успех возле 5 населенных пунктов: карта боевых действий на 28 сентября

Российские захватчики продолжают свое наступление на Востоке. Украинские воины держат оборону. Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении.

В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 180 боевых столкновений. По данным Deep State, враг продвинулся, в частности, возле Новогродовки, Николаевки, Цукурино, в Мариновке и Нью-Йорке.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло 6 вражеских атак в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

Противник атаковал возле Тихого: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло 19 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки, Кучеровки и Лозовой.

Враг штурмовал в направлении Кругляковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от шести различных населенных пунктов. Акцент делал возле Грековки, Макеевки, Невского, Заречного, Торского и Новосадового.

Россияне пытались продвинуться возле Грековки: смотрите на карте

На Краматорском направлении оккупанты 9 раз атаковали в районах Григорьевки, Предтечиного, Часового Яра, Белой Горы и Ступочек.

Тяжелая ситуация в районе Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 7 атак неподалеку Торецка, Щербановки и Нью-Йорка.

Враг продвинулся возле Нью-Йорка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Воздвиженки, Новоторецкого, Николаевки, Гродовки, Новогродовки, Лысовки, Крутого Яра, Даченского, Мариновки, Селидово и Новоторецкого. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Михайловки и Новоторецкого.

Штурм захватчиков возле Михайловки: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 28 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки.

Противник продвинулся в направлении Цукурино: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 13 штурмов наших позиций неподалеку Угледара, Богоявленки, Водяного и Катериновки. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Оккупанты штурмуют Угледар: смотрите на карте

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях вблизи Новодаровки, Работино и Малых Щербаков россияне провели 3 атаки и получили достойный отпор. Для авиаударов оккупанты использовали более десятка управляемых авиабомб.

Вражеская атака возле Новодаровки: смотрите на карте

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции 2 раза. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.