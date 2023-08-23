ВСУ имеют успех на Запорожье и продвигаются к югу от Бахмута, – Генштаб
Украинская армия продолжает наступать и отбивать позиции врага на Востоке и на Юге нашего государства. В то же время российские оккупанты предпринимают безрезультатные попытки продвижения на определенных направлениях.
Украинские военные шаг за шагом возвращают территории и не дают захватчикам захватить новые города и села. О ситуации на поле боя по состоянию на 23 августа рассказал в эфире национального телемарафона представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, – информирует 24 Канал.
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Наступление в сторону Мелитополя и Бахмута
Собственно, наши бойцы имели успех в районе Новоданиловки и Новопрокоповки, что в Запорожской области. Главная задача сейчас – закрепиться на достигнутых рубежах и не дать оккупантам отвоевать позиции.
Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. В направлении Новоданиловки и Новопрокоповки имели успех, закрепляют на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы,
– подчеркнул спикер.
Кроме того, Ковалев констатировал, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмута.
Безрезультатное продвижение россиян
Как заявили в командовании украинской армии, противник вел безрезультатные наступательные действия на:
- Купянском направлении;
- Марьинском направлении;
- Бахмутском направлении;
- Авдеевском направлении.
В частности, ад сейчас в районе Клещеевки, что в Донецкой области. Однако Россия несет бешеные потери в результате своих действий.
Враг несет значительные потери в личном составе и технике. Использует здесь свои резервы. Всего за сутки было 30 боевых столкновений.
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Потери России: свежая статистикаВ Генштабе констатировали, что по состоянию на 23 августа известно о 258 820 ликвидированных российских военных с начала полномасштабного вторжения. Только за минувшие сутки ВСУ приложились к гибели 480 вражеских бойцов.
Кроме того, оккупанты потеряли:
- танков – 4 373 (+11) единицы;
- боевых бронированных машин – 8 488 (+12) единиц;
- артиллерийских систем – 5 318 (+23) единиц;
- РСЗО – 722 (+1) единица;
- средств ПВО – 491 единица;
- самолетов – 315 единиц;
- вертолетов – 316 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4324 (+12) единицы;
- крылатых ракет – 1 406 единиц;
- кораблей и катеров – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 7745 (+23) единиц;
- специальной техники – 800 (+3) единиц.