Враг давит возле Торецка и интенсивно атакует на Покровском направлении: обзор ситуации на фронте
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупационные войска продолжают регулярные штурмы на позиции Сил обороны. В то же время самыми горячими остаются сразу на нескольких направлениях.
С начала суток произошло более 140 боевых столкновений. Больше всего боестолкновений по состоянию на вечер 11 октября произошло на Кураховском направлении, о чем сообщает Генштаб ВСУ.
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Какова ситуация на фронте
По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала.
С начала суток произошло 146 боевых столкновений, противник нанес 59 авиационных ударов, в частности, задействовал 88 КАБ, и 602 удара дронами-камикадзе, совершил более 3700 обстрелов позиций наших войск,
– говорится в сообщении.
- На Харьковском направлении российские оккупанты один раз безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Тихого.
- На Купянском направлении 21 раз враг атаковал наши укрепления вблизи Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Кучеровки, Синьковки, Кругляковки и Песчаного. В настоящее время продолжаются 9 боестолкновений в районах Степной Новоселовки, Кругляковки, Петропавловки и Колесниковки.
- На Лиманском направлении 7 атак врага в настоящее время отражают украинские воины вблизи Грековки, Новомихайловки, Тернов и Заречного. 12 штурмовых действий врага в течение дня было остановлено неподалеку Макеевки, Новосадового, Невского, Белогоровки и Катериновки.
- На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, но нанес авиационный удар по Ясногоровке.
- На Краматорском направлении завершились неудачей 5 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Калиновки, Часового Яра, Ивановского и Ступочек. До сих пор продолжается два боестолкновения.
- На Торецком направлении оккупанты за сегодня 13 раз штурмовали в районе Торецка. Продолжаются боевые действия в семи локациях – враг давит, пытаясь продвинуться в районе Торецка.
- На Покровском направлении враг интенсивно атакует. В течение дня, целом, совершил 19 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Селидово, Мирнограда и Лисовки.
- На Кураховском направлении по состоянию на 22 часа вечера насчитывается 32 боевых столкновения. Террористы, при поддержке авиации, пытались продвинуться в районах Новоселидовки, Максимильяновки, Измайловки, Горняка, Звездного, Курахово, Желанного Второго, Цукурино, Кураховки, Константиновки, Катериновки, Антоновки и Водяного. Два боестолкновения еще продолжаются.
- На Времовском направлении в течение дня отражено 8 атак вражеских подразделений в районах населенных пунктов Богоявленка, Золотая Нива, Ровнополь, Новоукраинское, идет семь боев в районах Новодаровки, Левадного и Ольговского. Во время наступательных действий противник активно применял авиацию.
- На Ореховском и Гуляйпольском направлениях, противник наступательных действий не проводил.
- На Приднепровском направлении 3 вражеских штурма потерпели неудачу.