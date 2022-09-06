Над Высокопольем сбили "Орлан-10", над Андреевкой – 2 ракеты Х-59: потери врага на Юге

На Юге Украины ситуация остается стабильно сложной. Однако Вооруженные Силы Украины прилагают все усилия, чтобы она и дальше оставалась контролируемой.

Потери врага на Юге: свежие данные

В частности, наши военные ежедневно уничтожают российских захватчиков и их военную технику. Такие действия производятся и на Юге страны. Оперативное командование "Юг" в ночь на 6 сентября опубликовало традиционную сводку по ситуации за минувшие сутки.

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Так, украинской авиацией нанесено 18 ударов по позициям, логистике, командным и опорным пунктам российского врага.

Согласно информации ведомства, потери врага на Юге Украины выглядят так:

86 оккупантов;

4 танка;

12 единиц автобронетехники;

4 гаубицы 152-го калибра "Мста-Б" и "Мста-С";

3 пушки 152-го калибра "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С";

станция связи и противотанковый ракетный комплекс;

на Николаевщине – уничтожена ракета "Искандер" и вертолет Ка-52;

уничтожена ракета "Искандер" и вертолет Ка-52; в районе Высокополья – беспилотник "Орлан-10";

в районе Андреевки – две ракеты Х-59

Кроме того, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 370 огневых задач по поражению подразделений противовоздушной обороны врага, районов сосредоточения сил и средств, станций радиоэлектронной борьбы и понтонных переправ вблизи Дарьевки и Каховской ГЭС.

Также за прошедшие сутки было ликвидировано 4 склада российских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.

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