Враг ударил по Харьковщине с вертолетов Ка-52: ситуация по основным направлениям

Украинские защитники и защитницы героически противостоят российскому захватчику уже 128 сутки. Ситуация по некоторым направлениям остается более напряженной, чем по другим.

Российские оккупанты не прекращают наносить ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины. О том, что происходит по каждому из направлений, традиционно рассказали в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины.

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Ситуация на основных направлениях: данные Генштаба ВСУ

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Там россияне обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Гремяч, Михальчина Слобода, Колос Черниговской области и Стариковое и Атинское Сумской области.

Артиллерийские обстрелы враг вел на Слобожанском направлении. Он делал это в районах населенных пунктов:

Чепиль

Золочев

Русская Лозовая

Рубежное

Крестище

Печенеги

Харьков

Питомник

Базалиевка

Прудянка

Кроме того, был нанесен авиаудар парой вертолетов Ка-52 вблизи Мосьпаново. Также противник продолжает вести воздушную разведку в этом направлении.

В Славянском направлении российская армия пытается удержать ранее занятые рубежи, осуществляет перегруппировку, намерена улучшить тактическое положение. Противник вел артиллерийские обстрелы недалеко от Долины, Мазановки, Дубровного, Грушувахи, Довгенького, Краснополья, Асеевки, Славянска, Никольского и Богородичного.

Напряженной ситуация остается на Лисичанском и Бахмутском направлениях оккупанты обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Сидорово, Переездное, Кривая Лука, Маяки, Северск, Приволье, Лисичанск, Волчеяровка, Золотаровка, Бахмут, Клиново, Лоскутовка, Покровское, Зайцево, Майское и Вершина. Вражеские авиационные удары зафиксированы у Клинового и Покровского.

В то же время украинские воины отразили вражескую попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из артиллерии разных калибров и танков районы отдельных населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Новоселовка Вторая, Водяное и другие.

Продолжались обстрелы и в Южнобужском направлении. От атак страдали районы населенных пунктов Посад-Покровское, Степная Долина, Таврическое, Прибужское, Александровка, Мирное, Шевченково, Новогригоровка, Широкое, Партизанское, Благодатное, Первомайское, Кобзарцы, Красный Яр, Кавказ, Степное, Калиновка, Большое Артаково, и Николаевка. Также враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Дивизия.

Кроме того, в Генштабе сообщают, что оккупанты удерживают в Черном море два носителя высокоточного оружия. Они готовы к ракетным ударам по объектам на территории Украины.

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