В ГПСУ рассказали, что происходит в пограничье Белгородской области России

Сейчас в Белгородской области пограничники не фиксируют переброски Россией сил. Однако оккупанты держат в регионе определенное количество сил и средств.

О ситуации в приграничье рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что происходит в приграничных районах Белгородской области

Украинские пограничники продолжают следить за ситуацией в приграничных районах Белгородской области России.

На данный момент такого (движения сил и техники, – 24 Канал) не отмечается. Конечно, что Россия в пределах своей области держит определенное количество сил и средств. Но сказать, что идет массовое пополнение или увеличение военной составляющей – не могу этого подтвердить,

– сказал Демченко.

В то же время, по словам спикера ГПСУ, противник ожидает "определенных действий" и готовится к ним. Демченко добавил, что главная задача пограничников – иметь собственные оборонительные позиции на украинской территории.

Держа те силы и средства, враг может в любой момент осуществить любые действия по отношению к нашей стране,

– предупредил Андрей Демченко.

Ранее в ГПСУ рассказали, что после начала операции в Курской области украинские пограничники не фиксировали попыток россиян попасть в Украину.