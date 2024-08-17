Про ситуацію в прикордонні розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Що відбувається в прикордонних районах Бєлгородщини

Українські прикордонники продовжують стежити за ситуацією в прикордонних районах Бєлгородської області Росії.

На даний момент такого (руху сил та техніки, – 24 Канал) не відмічається. Звісно, що Росія у межах своєї області тримає певну кількість сил та засобів. Але сказати, що йде масове поповнення або збільшення військової складової – не можу цього підтвердити,

– сказав Демченко.

Водночас, за словами речника ДПСУ, противник очікує "певних дій" і готується до них. Демченко додав, що головне завдання прикордонників – мати власні оборонні позиції на українській території.

Тримаючи ті сили і засоби, ворог може в будь-який момент здійснити будь-які дії по відношенню до нашої країни,

– попередив Андрій Демченко.

Раніше в ДПСУ розповіли, що після початку операції в Курській області українські прикордонники не фіксували спроб росіян потрапити в Україну.