Россияне могут оказаться в окружении, – полковник ВСУ о попытках атаковать Бахмут

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои, враг не перестает атаковать украинские силы обороны. Одна из таких атак в районе Парасковеевки может обернуться очередным военным провалом для российских окупантов.

Об этом 24 Каналу сообщил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он рассказал о планах врага в Донецком направлении.

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По словам Светлана, Бахмут в дуэте с гарнизоном Часового Яра – очень хороший укрепрайон. Бахмут в низине, Часов Яр на возвышении, там находится достаточное количество средств поражения, преимущественно артиллерия.

Эта арта удерживает россиян от выхода на центр Бахмута,

– добавил военный.

Россияне пытаются окружить Бахмут

Военный эксперт сообщил, что россияне пытались выйти на Часов Яр южнее Бахмута, но не дошли даже до дороги, ведущей из Константиновки в Бахмут. Основные дороги ведут в Бахмут через Часов Яр, а туда оккупанты подойти не могут. Врага остановили южнее Бахмута.

Также оккупанты пытались атаковать Бахмут с севера. Понимая, что в сам Бахмут они глубоко зайти не могут, делают попытки обходить его с севера, пытаясь выйти на Часов Яр. Этим попыткам противодействует группировка, находящаяся в Часовом Яру.

Сейчас россияне попадают сами в очень непростое положение. Выступление, которое идет из Парасковеевки с севера на юг в сторону Бахмута, само может оказаться в окружении, если правильно будут проведены некоторые оперативно-тактические действия, опрокинуты резервы. Удары слева, справа, с флангов могут отсечь эту российскую группировку,

– подчеркнул Свитан.

Он добавил, что от успеха операции, которой руководит генерал Александр Сырский, будет зависеть или выровняется там фронт, будет ли принято решение отойти к новым рубежам в районе Часового Яра.

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