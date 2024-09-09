Покровск быстро пустеет, рядом продолжаются тяжелые бои, – BBC

От Покровска до линии фронта менее 8 километров. Местные жители оставляют всю свою жизнь позади и эвакуируются, потому что ситуация в городе с каждым днем все опаснее.

Глава военной администрации города Сергей Добряк рассказал, что россияне нацеливают на город не только баллистические ракеты и системы залпового огня, но и наносят удары КАБами и артиллерией.

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Какая ситуация сейчас в Покровске

Город быстро пустеет. Еще два месяца назад здесь проживало 48 000 человек. Сегодня половина из них уже выехала. Поезда в Покровск больше не ходят. Людей эвакуируют с помощью автомобильного транспорта.

BBC отмечает, что Покровск – ключевой транспортный узел. Если он упадет, то российские войска перережут один из основных путей снабжения в регионе.

Это, скорее всего, заставит Украину отступить от Часового Яра, а линия фронта сместится ближе к Краматорску. Для Украины это фактически означало бы потерю почти всей Донецкой области, за захват которой Кремль боролся с начала своего вторжения,

– объясняет издание.

Этот город сейчас является приоритетом для Москвы. По словам Сергея Добряка, соотношение сил, воюющих на этом направлении, составляет 10 к одному в пользу России.



Командир батальона 110-й бригады Олег Демьяненко сообщил, что линия фронта на северном фланге российского наступления на Покровск действительно стабилизировалась. Однако, по его словам, российские атаки в основном сосредоточены на южном фланге – там идут тяжелые бои.

Одним из районов на этом фланге, который пытаются захватить россияне, является Селидово – небольшой городок к юго-востоку от Покровска.

BBC посетила артиллерийскую позицию 15-й бригады Национальной гвардии, которая защищает этот город. Жестокие атаки россиян не дают защитникам отдохнуть.

Командир бригады Дмитрий рассказал, что приходится делать сотни выстрелов в день, чтобы сдержать россиян. А сами бои очень интенсивными – по его словам, враг атакует группами до 15 человек, в иногда и до 60.