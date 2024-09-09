Голова військової адміністрації міста Сергій Добряк розповів, що росіяни націлюють на місто не лише балістичні ракети та системи залпового вогню, але й завдають ударів КАБами та артилерією.

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Яка ситуація зараз у Покровську

Місто швидко порожніє. Ще два місяці тому тут мешкало 48 000 людей. Сьогодні половина з них уже виїхала. Потяги до Покровська більше не ходять. Людей евакуюють за допомогою автомобільного транспорту.

BBC наголошує, що Покровськ – ключовий транспортний вузол. Якщо він впаде, то російські війська переріжуть один з основних шляхів постачання в регіоні.

Це, швидше за все, змусить Україну відступити від Часового Яру, а лінія фронту зміститься ближче до Краматорська. Для України це фактично означало б втрату майже всієї Донецької області, за захоплення якої Кремль боровся від початку свого вторгнення,

– пояснює видання.

Це місто наразі є пріоритетом для Москви. За словами Сергія Добряка, співвідношення сил, які воюють на цьому напрямі, становить 10 до одного на користь Росії.



Командир батальйону 110-ї бригади Олег Дем'яненко повідомив, що лінія фронту на північному фланзі російського наступу на Покровськ справді стабілізувалася. Проте, за його словами, російські атаки в основному зосереджені на південному фланзі – там точаться важкі бої.

Одним із районів на цьому фланзі, який намагаються захопити росіяни, є Селидове – невелике містечко на південний схід від Покровська.

BBC відвідала артилерійську позицію 15-ї бригади Національної гвардії, яка захищає це місто. Жорстокі атаки росіян не дають захисникам перепочити.

Командир бригади Дмитро розповів, що доводиться робити сотні пострілів на день, щоб стримати росіян. А самі бої є дуже інтенсивними – за його словами, ворог атакує групами до 15 осіб, а іноді й до 60.