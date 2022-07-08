В Славянске оккупанты попали прямо по жилому дому: погибла женщина

Донецкое направление остается одним из самых напряженных. Российские оккупанты продолжают наносить удары изо всей силы.

Мирные жители страдают от захватнических рук, к сожалению, многим людям не удается выжить. В частности, враг совершил атаку и сегодня ночью. Не обошлось без жертв, сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

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Ночная атака на Славянск – есть жертва

В ночь на 8 июля оккупант совершил очередную атаку на город Славянск Донецкой области. К сожалению, есть одна жертва – это женщина, в дом которой было прямое попадание.

В результате ночного обстрела и прямого попадания в частный дом погибла женщина. Приношу соболезнования ее родным и близким,

– написал Лях.

Он призвал людей беречь себя и эвакуироваться в более безопасные области.

Так, по словам Ляха, сегодня везут людей в Ровно, а завтра будет рейс в поезд на Покровск. В Ровенскую область с расселением также повезут в понедельник, 11 июля.

Вадим Лях о ситуации в Славянске: смотрите видео

В Шахтерске демилитаризовался склад боеприпасов

Во временно оккупированном Шахтерске на Донетчине сегодня ночью демилитаризировался склад боеприпасов. Взрывы в городе продолжаются утром. Также начался пожар, который длится уже несколько часов.

Все началось около 03:20, когда оккупационная "власть" Шахтерска включила сиренку воздушной тревоги. Около четырех часов утра началась эвакуация из городка. По информации жителей, после 2 часов ночи были слышны звуки взрывов – "прилеты" в военные склады кафиров.

В сети опубликовали видео масштабного пожара, сопровождающегося взрывами. Также видны сильные вспышки. В Донецке тоже раздавались взрывы, в частности, были "прилеты" в Буденовском и Ленинском районах.

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