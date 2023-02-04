Масштабная авария в Одесской области: существенные ограничения света будут продолжаться в ближайшие дни
Жителям Одессы следует быть готовыми к ограничению подачи тока из-за аварии на одном из энергообъектов региона. Также сокращение электроснабжения в ближайшие дни будут касаться потребителей, проживающих в Одесской области.
Из-за недавней масштабной аварии на одной из энергетических подстанций Одесщины около 500 тысяч человек осталось без света. В свою очередь во время брифинга председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий вечером 4 февраля описал ситуацию со светом в этом регионе, – информирует 24 Канал.
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Какие регионы Одесщины не пострадали из-за аварии
По словам главы Укрэнерго, энергетики делают все, чтобы удалось выйти на графики отключений света "два часа через шесть". Кроме того, известно, что областной центр и окружающий район будут заживлять, перенаправляя энергоснабжение с севера и юга Одесщины, где авария не имела влияния.
Будем смотреть, как перезаживить потребителей на севере, юго-западе Одесщины, не пострадавших от сегодняшнего события. Забрать потребляемую ими мощность из тех подстанций, которые могут питать Одессу. Будем делать резервные схемы питания,
– отметил Кудрицкий.
Почему у соседа есть свет, а у меня нет / Картинка 24 Канала
Также он сообщил, что все три подстанции, питающие Одессу, враг атаковал ракетами и дронами. Из-за этого они повреждены.
Вышедшее сегодня из строя оборудование также пострадало несколько раз во время атак. Мы его восстанавливали. К сожалению, его физический ресурс подошел к концу,
– констатировал чиновник.
"Ликвидация последствий аварии может быть продолжительной"
- Во время этого же брифинга Владимир Кудрицкий подчеркнул, что энергетики могут ликвидировать последствия аварии еще некоторое время, поэтому главная задача сейчас обеспечить автономное питание критической инфраструктуры. Потом будет возможность перенаправить электричество к потребителям.
- Также начнет действовать специальная комиссия, что будет расследовать обстоятельства аварии. В то же время Кудрицкий акцентировал внимание на том, что если бы не Россия и террористические атаки, то этого инцидента не произошло бы никогда.
- Кроме того, глава Укрэнерго отметил, что существуют варианты подключения потребителей к альтернативному автономному питанию. В частности, речь идет об использовании газотурбинных установок или плавучих электростанций. Однако реализация таких проектов займет немалое время.
Напомним к этой теме заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля. Он констатировал, что ситуация со светом в Одессе и области крайне критична. Поэтому восстановить быстро стабильное электроснабжение в короткие сроки не удастся, несмотря на попытки специалистов.