Масштабная авария в Одесской области: существенные ограничения света будут продолжаться в ближайшие дни

Жителям Одессы следует быть готовыми к ограничению подачи тока из-за аварии на одном из энергообъектов региона. Также сокращение электроснабжения в ближайшие дни будут касаться потребителей, проживающих в Одесской области.

Из-за недавней масштабной аварии на одной из энергетических подстанций Одесщины около 500 тысяч человек осталось без света. В свою очередь во время брифинга председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий вечером 4 февраля описал ситуацию со светом в этом регионе, – информирует 24 Канал.

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Какие регионы Одесщины не пострадали из-за аварии

По словам главы Укрэнерго, энергетики делают все, чтобы удалось выйти на графики отключений света "два часа через шесть". Кроме того, известно, что областной центр и окружающий район будут заживлять, перенаправляя энергоснабжение с севера и юга Одесщины, где авария не имела влияния.

Будем смотреть, как перезаживить потребителей на севере, юго-западе Одесщины, не пострадавших от сегодняшнего события. Забрать потребляемую ими мощность из тех подстанций, которые могут питать Одессу. Будем делать резервные схемы питания,

– отметил Кудрицкий.



Почему у соседа есть свет, а у меня нет / Картинка 24 Канала

Также он сообщил, что все три подстанции, питающие Одессу, враг атаковал ракетами и дронами. Из-за этого они повреждены.

Вышедшее сегодня из строя оборудование также пострадало несколько раз во время атак. Мы его восстанавливали. К сожалению, его физический ресурс подошел к концу,

– констатировал чиновник.

"Ликвидация последствий аварии может быть продолжительной"

Во время этого же брифинга Владимир Кудрицкий подчеркнул, что энергетики могут ликвидировать последствия аварии еще некоторое время, поэтому главная задача сейчас обеспечить автономное питание критической инфраструктуры. Потом будет возможность перенаправить электричество к потребителям.

Также начнет действовать специальная комиссия, что будет расследовать обстоятельства аварии. В то же время Кудрицкий акцентировал внимание на том, что если бы не Россия и террористические атаки, то этого инцидента не произошло бы никогда.

Кроме того, глава Укрэнерго отметил, что существуют варианты подключения потребителей к альтернативному автономному питанию. В частности, речь идет об использовании газотурбинных установок или плавучих электростанций. Однако реализация таких проектов займет немалое время.

Ситуация с энергетикой в Одесской области крайне сложна, однако НЭК "Укрэнерго", мэры городов, ОВА и другие структуры работают над восстановлением стабильного энергоснабжения.

Напомним к этой теме заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля. Он констатировал, что ситуация со светом в Одессе и области крайне критична. Поэтому восстановить быстро стабильное электроснабжение в короткие сроки не удастся, несмотря на попытки специалистов.



Как подготовиться к отсутствию света / Картинка 24 Канала