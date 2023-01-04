Температура снижается, а потребление растет, – Укрэнерго о ситуации со светом

На 4 января в Украине растет потребление электроэнергии. Причиной этого – постепенное снижение температуры и активизация работы бизнеса после праздничных дней.

О ситуации в энергосистеме Украины рассказали в Укрэнерго. Там отметили, что для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления.

Важно Все справедливости ради: в Тернополе приняли необычное решение об отключении света

Эти лимиты действуют с 8:00 до 24:00. Их превышение приводит к применению аварийных ограничений.

Укрэнерго, производители электроэнергии и операторы систем распределения продолжают восстанавливать поврежденные россиянами энергообъекты для обеспечения питания потребителей и повышения его надежности.

– подчеркнули в Укрэнерго.

Там также попросили с пониманием потреблять электроэнергию, пользоваться энергоемкими приборами поочередно.

Отключение света 4 января

Энергосистема Украины испытала уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, которые нанесли значительные повреждения генерации и магистральным сетям.

Как отмечают в Укрэнерго, ограничения потребления до 14:00 4 января не будут применяться. Украинские электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки. Однако после 14:00 в некоторых областях вернутся к почасовым отключениям электроэнергии.

Следует добавить, что праздники украинцы встретили со светом. Это стало возможным благодаря работе Министерства энергетики Украины, Укрэнерго и других хозяйствующих субъектов в энергетической отрасли.

Эксперт по энергетике центра Разумкова Максим Белявский отметил, что принятый украинскими энергетиками комплекс мер позволил нашим гражданам пройти праздничные дни с минимальным дефицитом электроэнергии в энергосистеме. По его мнению, минимальное количество отключений будет длиться не менее 7 – 10 дней.

Когда Россия снова атакует