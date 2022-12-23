Графики не действуют: в Киеве – экстренные отключения света

Ситуация в энергосистеме столицы до сих пор критическая из-за массированных ракетных обстрелов России. Жителей Киева предупреждают о том, что графики стабилизационных отключений не будут действовать.

Очевидно, энергетикам нужно еще немного времени, чтобы в Киеве смогли вернуться к отключениям света по графику Однако по состоянию на утро пятницы 23 декабря ситуация все еще нестабильна. В ДТЭК отмечают, что возможные экстренные отключения электроэнергии и к ним должны готовиться местные.

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Где можно проверить, будут ли отключать в вашем доме свет

В ДТЭК отмечают, что их специалисты вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго" и другими экстренными службами делают все, чтобы у жителей столицы как можно скорее появился свет. А пока следует быть готовыми к экстренному прекращению поставок электроэнергии, которые способствуют уменьшению дефицита.

Что говорят в КМВА

Проверить наличие текущих отключений можно по адресу, перейдя по ссылке на сайт ДТЭК.

В военные администрации столицы вскоре отметили, что тепло- и водоснабжение подается во все районы Киева в штатном режиме. Этого удалось достичь благодаря работе энергетиков и сознательном потреблению тока жителями города.

Энергетики продолжают работать над устранением повреждений в сети энергосистемы Киева. Город до сих пор живет в режиме аварийных отключений,

– написали в КМВА.

Кроме того, там отметили, что на верхних этажах многоэтажек, которые обесточены, возможно пониженное давление воды, и призвали украинцев экономить электричество по возможности. Только так можно будет вернуться к привычным графикам отключения света.

Сколько потребляют электроприборы / Инфографика 24 Канала

Следует сказать, что довольно часто случаются случаи, когда в одном доме выключают экстренно свет, а в соседнем – нет. Собственно, это обусловлено особенностями нашей энергетической системы, о которых следует знать каждому украинцу.



"Почему у соседа есть свет, а у меня нет" / Инфографика 24 Канала

Мир солидарен с Украиной

Как бы тяжело не было, мы должны помнить, что отключения света вызваны ракетными атаками России на Украину. Кроме того, стоит не забывать, что со своей бедой мы не одни. Все цивилизованные страны мира поддерживают украинцев.