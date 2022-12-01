"Это уже почти график": что происходит со светом в Киеве и почему участились случаи аварий

В Киеве участились случаи аварий в электросетях из-за того, что жители одновременно включают электроприборы, когда появляется электроэнергия. В то же время, столица уже на пути к возвращению плановых графиков отключений.

Об этом сообщил гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко.

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Сегодня ограничение потребления по Киеву составило 380 МВт, а это уже почти график. Отключалось чуть более 652 тысяч киевлян,

– отметил Коваленко.

Почему участились аварии

Он также объяснил, почему гораздо чаще стали случаться аварии. Причины этому две:

Во-первых, как я уже упомянул, мы еще не вернулись к графикам, нам сложно планировать. Поэтому после того, как свет подается, начинают включать в розетки все. Автоматика выбивает от перепадов напряжения, но об этом никому не известно, все продолжают думать, что это экстренное отключение.

Во-вторых, это погода. Хотя отопление сейчас неплохое, люди все равно пользуются электрообогревателями. Они создают большую нагрузку на сеть".

Коваленко призвал потребителей не спешить подключаться к сети сразу после того, как они были включены.

Используйте электроэнергию ответственно. К сожалению, мы будем иметь регулярные отключения этой зимы, поэтому запасайтесь теплой одеждой, утепляйте дом и верьте в ВСУ,

– добавил он.

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Как Киев готовится к возможному блекауту

Виталий Кличко попросил киевлян иметь запасы воды, продуктов, тёплые вещи на случай блекаута и отсутствия электроснабжения.

По словам мэра, зимой ситуация может быть критической, а тех отопительных пунктов обогрева пока может быть недостаточно.

В Киеве сейчас работает 530 пунктов Несокрушимости.

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