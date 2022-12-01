"Это уже почти график": что происходит со светом в Киеве и почему участились случаи аварий
Источник:Сергей Коваленко
В Киеве участились случаи аварий в электросетях из-за того, что жители одновременно включают электроприборы, когда появляется электроэнергия. В то же время, столица уже на пути к возвращению плановых графиков отключений.
Об этом сообщил гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко.
Внимание У России нет шансов погрузить Украину во тьму, — глава ДТЭК
Сегодня ограничение потребления по Киеву составило 380 МВт, а это уже почти график. Отключалось чуть более 652 тысяч киевлян,
– отметил Коваленко.
Почему участились аварии
Он также объяснил, почему гораздо чаще стали случаться аварии. Причины этому две:
- Во-первых, как я уже упомянул, мы еще не вернулись к графикам, нам сложно планировать. Поэтому после того, как свет подается, начинают включать в розетки все. Автоматика выбивает от перепадов напряжения, но об этом никому не известно, все продолжают думать, что это экстренное отключение.
- Во-вторых, это погода. Хотя отопление сейчас неплохое, люди все равно пользуются электрообогревателями. Они создают большую нагрузку на сеть".
Коваленко призвал потребителей не спешить подключаться к сети сразу после того, как они были включены.
Используйте электроэнергию ответственно. К сожалению, мы будем иметь регулярные отключения этой зимы, поэтому запасайтесь теплой одеждой, утепляйте дом и верьте в ВСУ,
– добавил он.
К теме Львов возвращается к отключениям по графикам: когда и сколько будет свет
Как Киев готовится к возможному блекауту
- Виталий Кличко попросил киевлян иметь запасы воды, продуктов, тёплые вещи на случай блекаута и отсутствия электроснабжения.
- По словам мэра, зимой ситуация может быть критической, а тех отопительных пунктов обогрева пока может быть недостаточно.
- В Киеве сейчас работает 530 пунктов Несокрушимости.
К теме – Кличко назвал срок, когда перестанут выключать свет в Киеве: смотрите видео