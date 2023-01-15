Какая ситуация со светом во Львовской области, которую атаковали россияне
Во Львовской области накануне россияне двумя ракетами попали в объект критической инфраструктуры. Поэтому предупреждали о возможных перебоях в поставках света и воды.
Максим Козицкий в эфире телемарафона 15 января рассказал, что одну ракету из трех удалось сбить нашим военным из воздушного командования "Запад". По его словам, на подстанции продолжаются ремонтные работы.
Заметьте Необходимо готовиться к "трудным дням": в ДТЭК рассказали о ситуации со светом
Какая ситуация со светом во Львовской области
Глава Львовской ОВО рассказал, что в области по состоянию на 10:45 15 января ориентировочно 150 тысяч абонентов без света.
Действуют графики аварийных отключений. Вода подаётся, электротранспорт ездит. У нас есть ограничения на уровне 50% от потребностей,
– заявил Козицкий.
По его словам, такая ситуация связана с тем, что удар был нанесен не только по подстанции во Львовской области, но и по генерирующим мощностям в пяти областях. В частности, Россия атаковала Киев, Харьков, Одессу, Кривой Рог, Днепр, Винницу, Ладыжин, Янтарь, Хмельницкий и другие города Украины.
Спасатели потушили пожар на месте попадания ракет
Максим Козицкий сообщил, что в результате атаки по объекту критической инфраструктуры на месте вспыхнул пожар.
В 18:16 (14 января – 24 Канал) пожарные погасили ее. Жертв или пострадавших из-за атаки в нашей области нет,
– заявил чиновник.
Он также добавил, что Львовщина разделяет боль Днепра, где из-за удара по многоэтажному дому, где количество погибших возросло до 20.
Что известно об атаке на Львовщину
- Во время всеукраинской тревоги 14 января Андрей Садовый заявил, что во Львове была высока угроза ракетных обстрелов.
- Впоследствии стало известно, что россияне атаковали Львовскую область. В частности, ударили по объекту критической инфраструктуры. Поэтому людей предупреждали о перебоях со светом и водой, а также аварийные отключения электричества.
- Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что в Харьковской и Львовской областях сложная ситуация. Там 14 января работали ремонтные бригады и продолжалась ликвидация последствий атаки.
- В ДТЭК людей предупредили, что нужно быть готовыми к аварийным отключениям. Более того, украинцам следует готовиться к тяжелым дням или даже неделям.