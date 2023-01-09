Кто беспрерывно уничтожает российских оккупантов в Соледаре

Репортаж из Соледара. Восемь суток непрерывный контактный бой на ближних дистанциях ведет 46 аэромобильная бригада. Восемь суток без пауз.

Местные жители стараются не замечать войну

Соледар – морозный, но тут не замечаешь холод. Жизнь проходит либо в теплых подвалах, либо перебежками до позиций и укрытий. Здесь кипит адреналин войны. Только братство и уважение позволяют преодолевать страх.

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Постоянно слышно либо разрывы, либо стрелковое оружие. В разбитом городе штурмовые группы ведут бои на дистанциях 20 – 30 метров. Все передвигаются от дома к дому с оружием наготове, потому что враг постоянно пытается найти лазейки и вклиниться.

Во время перестрелок шокируют местные жители. Некоторые выгуливают во дворе собаку, когда рядом стрекочут со всех сторон, и пули свистят во все стороны, поливая стены.

Никак не перестану удивляться Северодонецку, где есть люди, которые даже когда снаряды разбивают их собственный дом и идет стрельба в упор, пытаются продолжать свою мирную жизнь, как будто их война не коснется, если они будут старательно ее не замечать.

Живут местные благодаря помощи гуманитарных организаций, которую завозили до Нового года, и своим запасам. Связи нет. Наши бойцы подкармливают тех, кто обращается за помощью.

Как наши воины защищают Соледар

Российские войска ежедневно продолжают штурм Соледара с 27 декабря. "Штрафбаты" Путина из ЧВК "Вагнер" и российские воздушно-десантные войска пытаются выбить город, который защищает 46-я аэромобильная бригада. Трудно описать словами, как четко и профессионально дерутся десантники, как каждый из них постоянно и непрерывно занят боевой работой.

Этим воинам не нужно сочувствие – они нуждаются только в снарядах, минах, "свадебных мавиках", "Старлинках", танках, "Хаймарсах". Они работают, чтобы побеждать и уничтожать врага.

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Потери россиян тяжело подсчитать. Штурмовые группы российских зеков и добровольных наемников идут вперед до полного уничтожения. Их посылают одновременно с разных сторон днем и ночью, чтобы любой ценой продвигаться вперед. Это несмотря на точную стрельбу десантников, у большинства из которых на личном счету уже немало уничтоженных оккупантов.

Наша артиллерия, танки и ракеты наносят точные корректируемые удары. Россияне пытаются подавить нашу смертоносную артиллерию, применяют дроны "Ланцет".

Оккупанты даже не считают потери

России нужен политический успех. Она хочет захватить украинский город, чтобы показать, что мобилизация позволила Путину переломить ход войны. С потерями в Соледаре россияне не считаются. К этому моменту враг с трех сторон продвинулся в город. Большая часть Соледара под нашим огневым контролем, но противнику удалось зайти в застройки.

Вместе с тем оборона города остается эффективной. 46 бригада действует продуманно, все действия взвешены и четки, бойцы полностью доверяют своим командирам. 46-я бригада заслуживает, на мой взгляд, высочайшего признания. И в объективной оценке нуждаются те, кто не предоставил десантникам необходимой поддержки.

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Наше командование видит ситуацию, видит угрозы с флангов, многое делается для усиления обороны. У нас много сил в этом районе. Есть проблемы с управлением в определенных местах, но они решаются командирами, которые понимают, что именно от них зависит судьба битвы за Соледар.