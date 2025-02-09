Враг накапливает силы на востоке Торецка и движется к центру города, – спикер ОТУ "Луганск"

Украинские защитники продолжают оборонять Торецк, несмотря на попытки врага создать видимость оккупации. Там Россия теряет ежедневно около 80 штурмовиков убитыми или ранеными.

О тактике россиян 9 февраля в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец, передает 24 Канал. Они осуществляют постоянные перемещения от точки к точке в направлении позиций.

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Что известно о тактике противника

Сильные оборонительные позиции украинцев находятся в направлении шахт "Центральная" и "Торецка". Россияне же накапливаются в восточной части города. Вероятнее всего, их пункт управления организован в районе исправительной колонии.

Враг движется к центральной части города, в район библиотеки, что находится относительно по центру Торецка. Штурмовые действия происходят в протяженности полтора километра – направлены вправо, влево и по центру.

От центра штурмы (российские – 24 Канал) только в пешем порядке, а к центру еще иногда применяют баги, квадроциклы, на чем-то небольшом, чтобы не было возможности поразить. Потому что бронированная техника немного громкая, а скрытое перемещение более подходит противнику,

– говорит Запорожец.

Также противник пытается вытеснить украинских военных из микрорайона Забалка на юге города. Для этого накапливается в районе Госпиталь на востоке, затем направляется к молокозаводу, а оттуда – штурмует позиции Сил обороны в западной части Забалки.

Какую провокацию готовит враг

По словам представителя ОТГ "Луганск", россияне получили очередное задание для подкрепления ИПСО. В районе библиотеки они могут вывесить свой флаг для подтверждения "захвата" Торецка.

Поэтому, возможно, что будут в своих Z-каналах будут такой месседж разгонять. А наша задача: найдем ту тряпку – сожжем. Борьба за город Торецк продолжается,

– добавляет Запорожец.

К слову, сводная бригада "Хищник" при Департаменте патрульной полиции Украины сегодня опубликовала видео уничтожения триколора в Торецке. Оккупанта, что вскарабкался на копер шахты, атаковали сбросом, а затем накрыли артиллерией.