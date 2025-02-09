Про тактику росіян 9 лютого в етері телемарафону розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець, передає 24 Канал. Вони здійснюють постійні переміщення від точки до точки в напрямку позицій.

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Що відомо про тактику противника

Сильні оборонні позиції українців знаходяться в напрямку шахт "Центральна" та "Торецька". Росіяни ж накопичуються в східній частині міста. Найімовірніше, їхній пункт управління організований в районі виправної колонії.

Ворог рухається до центральної частини міста, в район бібліотеки, що знаходиться відносно по центру Торецька. Штурмові дії відбуваються у протяжності півтора кілометра – спрямовані вправо, вліво та по центру.

Від центру штурми (російські – 24 Канал) тільки в пішому порядку, а до центру ще інколи застосовують багі, квадроцикли, на чомусь невеликому, щоб не було можливості вразити. Бо броньована техніка трішки гучна, а приховане переміщення більш підходить противнику,

– каже Запорожець.

Також противник намагається витіснити українських військових з мікрорайону Забалка на півдні міста. Для цього накопичується в районі Шпиталь на сході, потім прямує до молокозаводу, а звідти – штурмує позиції Сил оборони в західній частині Забалки.

Яку провокацію готує ворог

За словами речника ОТУ "Луганськ", росіяни отримали чергове завдання для підкріплення ІПСО. У районі бібліотеки вони можуть вивісити свій прапор для підтвердження "захоплення" Торецька.

Тому, можливо, що будуть у своїх Z-каналах будуть такий меседж розганяти. А наша задача: знайдемо ту ганчірку – спалимо. Боротьба за місто Торецьк триває,

– додає Запорожець.

До слова, зведена бригада "Хижак" при Департаменті патрульної поліції України сьогодні опублікувала відео знищення триколору в Торецьку. Окупанта, що видерся на копер шахти, атакували скидом, а потім накрили артилерією.