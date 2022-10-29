Хвастаются вымышленными достижениями: в ISW рассказали, на каких направлениях враг сумел продвинуться

Украинские военные продолжают результативно выбивать врага из родной земли. Да и сами оккупанты, как уверяют аналитики, потеряли свою активность и способность продвигаться.

Как отмечают в Институте по изучению войны, российские захватчики не продвигаются в районе Бахмута на Донбассе или других населенных пунктов вдоль линии фронта. Не в последнюю очередь это связано с успешным контрнаступлением ВСУ, которое подкосило моральный дух врага.

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Российская пропаганда говорит другое

Составители отчета отметили, что в России распространяется другой нарратив. В нем говорится, что войска оккупанта якобы достигают значительного прогресса в Бахмуте. И это могут делать для того, чтобы улучшить моральный дух как среди бойцов страны-агрессорки, так и усилить личный статус Евгения Пригожина. Именно его считают причастным к каким-либо успехам в области.

Продвижение в Бахмут все же происходит. Но, подчеркивают в Институте по изучению войны, оккупанты делают это крайне медленно. Да и платят за это очень дорого. Интересно, что сам Пригожин 23 октября признал, что наземные операции вокруг населенного пункта проходят медленно. По его словам, ППК "Вагнера" продвигается всего на 100 – 200 метров в день. Отметим, что "повар Путина" считает такие темпы нормальными, но это абсурд.

Напомним, что Путин отдал приказ взять Бахмут до конца октября. Ясное дело, что речь идет о захвате города любой ценой. Интересно, что таким образом он сбавил обороты, ведь раньше из его уст звучал императив о захвате целой Донецкой области, но до 15 сентября. С этой задачей оккупанты, как видите, не справились.

Оккупанты врут о своем продвижении

Составители отчета напомнили, что 24 октября украинские военные отбили бетонный завод, расположенный на окраине города. А еще 16 октября стало известно, что оккупанты ложно заявляли о захвате нескольких городов вблизи самого Бахмута. По факту же украинские силы продолжают удерживать свои позиции, хотя враг и не оставляет попыток идти в атаку.

По словам аналитиков, российские войска могут фальсифицировать заявления о продвижении вблизи Бахмута. Это позволяет им демонстрировать успехи хотя бы в одном из секторов. Для врага это важно, ведь он продолжает нести потери на северо-востоке и на юге нашего государства.

У врага нет ресурса для наступления

В разведке Великобритании отметили, что в течение шести недель наблюдается усиление обороны врага. Это свидетельствует о том, что у оккупантов новая стратегия ведения войны. На этот раз они делают упор именно на долгосрочной обороне большинства участков линии фронта.

На это есть ряд причин. Среди них – материальное обеспечение и подготовленность российского войска. Говорится о мобилизованных, которых и не слишком хорошо обеспечивают перед бросанием на фронт. Да и об их подготовке и говорить нечего, потому что ее фактически нет.

Следует также понимать, что оперативный план врага продолжит оставаться уязвимым. Более того, оккупанты просто не смогут перехватить инициативу. Ведь для этого нужно будет восстановить более качественные, мобильные силы. В то же время, захватчикам придется противодействовать прорывам со стороны ВСУ. Поэтому россиян ожидают трудные времена.

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