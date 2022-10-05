В Мариуполе местных принуждают часами ждать куска хлеба: люди понимают, что их бросили

Ситуация в Мариуполе продолжает быть очень непростой. Враг, пообещавший жителям оккупированного города процветание, не делает ничего. Все настолько плохо, что за гуманитаркой люди стоят часами.

Как сообщили в Мариупольском городском совете, жители продолжают страдать от рук врага. Теперь они вынуждены часами стоять в очередях, чтобы отхватить хоть что-нибудь из еды в оккупированном городе.

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Очереди выстраиваются с самого утра

Традиционно российские захватчики делают все для зрелищной "картинки". Так, в Левобережный район города подвезли "гуманитарную помощь". Туда пришли те жители, у которых нет возможности приобрести себе продукты первой необходимости.

В Мариуполе люди выстаивают часами в очереди за продуктами: видео

По словам представителей городского совета, в длинную очередь выстроились мариупольцы с самого утра. Поэтому вместо "обновления" жизни в городе продолжается настоящая игра на выживание.

Оккупанты буквально бросили людей

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о настроении горожан. Он выложил несколько жалоб жителей Приморского района. По словам Андрющенко, украинцы возмущены тем, что оккупационная "власть" абсолютно ничего не делает. Более того, россияне буквально бросили людей на верную смерть без воды и света.

Возмущенный советник городского головы обратился к оккупантам. Он прекрасно знает, что россияне активно читают его телеграм.

Хватит издеваться над людьми. Обеспечить минимальные условия жизни – ваш долг. И нет здесь быть благодарности от жильцов, ведь это вы забрали у них все. Поэтому, к**ва, работайте. А лучше просто бегите... пока не поздно,

– подчеркнул он.

Крупы с жуками и две бутылки воды в месяц

Если уж говорить о самой "гуманитарной помощи", то она ужасает не меньше самих россиян. В месяц украинцам на оккупированных территориях выдают мизер. Более того, на продукты могут рассчитывать только те, кто принадлежит к уязвимым категориям населения.

Например, в Волновахе украинцам выдали крупу, по которой ползали жуки. Если в целом окинуть глазом продуктовый набор, то он состоит из:

2 бутылок воды по 1,5 литра;

банки маринованной кукурузы;

банки маринованной фасоли;

трех банок с консервами: каша, тушенка и сардины;

пачки чая;

свеч;

круп;

нескольких пачек лапши быстрого приготовления.

Всего этого, убеждены оккупанты, должно хватить на месяц.

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