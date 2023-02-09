Россия начала наступление в Луганской области: в ISW назвали направления с максимальным обострением

Российские оккупанты пытаются возобновить наступательные действия на Луганском направлении фронта, однако им не удается добиться успеха. В Институте по изучению войны подробно описали, что происходит на этом участке Востока.

Как отмечают аналитики, россияне начали очередное большое наступление в Луганской области. Собственно, вдоль линии Сватово – Кременная на западе региона заметно возросла активность оккупантов в течение недели.

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Кремль привлекает все силы для этой операции

Российские пропагандисты начинают врать, что захватчикам удается понемногу продвигаться вблизи границы между Харьковской и Луганской областями. В частности, речь идет о северо-западе от Сватового возле Купянска и к западу от Кременной.

Российское военное командование, похоже, полностью привлекло части нескольких обычных дивизий в решительные наступательные операции вдоль линии Сватово – Кременная,

– констатировали эксперты.

Кроме того, они отметили, какие именно подразделения привлек враг для того, чтобы продвинуться в Луганской области. Речь идет о:

подразделениях нескольких полков 144-й и 3-й мотострелковой дивизии;

полк 90-й танковой дивизии;

части 76-й Воздушно-десантной дивизии;

неопределенных подразделениях Южного военного округа.

ВСУ не дают оккупантам продвинуться

Очевидно, что привлечение к этому стольких основных дивизий свидетельствует о том, что России нужны хоть какие-то победы за время этой войны. Однако украинская армия продолжает успешно противостоять захватчикам.

Украинские силы пока мешают российским силам получить значительные успехи. Российское наступление, вероятно, еще не достигло своего полного темпа; Российское командование пока не направило части 2-й мотострелковой дивизии, которая в январе после дислокации в Беларуси перекинулась в Луганскую область,

– заявили в Институте по изучению войны.

Также там подчеркнули, что даже если на время инициатива будет на стороне врага, он ею не сможет воспользоваться и добиться значительных успехов. В то же время, Вооруженные Силы имеют все шансы в недалекой перспективе начать контрнаступление на этом участке фронта.

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Какая тактика России: что говорят эксперты

К этой теме следует упомянуть о том, что враг начал также накапливать силы на Лиманском направлении Донецкой области. Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что таким образом захватчики планируют отвлечь внимание Украины и ослабить оборону вблизи Бахмута.

Собственно, этот населенный пункт остается целью номер один для врага, несмотря на то, что он также консолидирует силы на других участках фронта. По словам президента Зеленского, ВСУ будут держать город пока Украина не получит необходимое вооружение и начнет с помощью него оттеснять оккупантов.