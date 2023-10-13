Дым над Авдеевкой виден за 60 километров, бои продолжаются четвертые сутки: что происходит в городе

На Востоке Украины сейчас жарко. Россияне пытаются наступать на Авдеевском направлении.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона рассказал о ситуации в городе. По его словам, коксохимический завод и сама Авдеевка горят каждый день.

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"Горит завод, горит город, горит все вокруг города"

На Авдеевском направлении очень горячо: в течение ночи на территорию общины залетело 13 ракет, на позиции – предположительно больше 20. Бои не утихают ни днем, ни ночью, круглосуточно работает артиллерия, враг не прекращает штурмы.

По словам Барабаша, черное небо над Авдеевкой видно из Покровска, хотя города разделяет 60 километров.

Завод разрушен. Есть разные мнения: говорят, что восстановят, отстроят. Только заново строить, однозначно. Если едешь вдоль территории завода или издали смотришь на эти трубы, то кажется, что он цел, ведь трубы стоят. Но заезжаешь внутрь и понимаешь, что это уже не восстановишь – только заново строить,

– говорит он.

Чтобы штурмовать направление, россияне перебросили три бригады – это около десяти тысяч окупантов.

Бои за Авдеевку:

10 октября на штурм пошло две тысячи окупантов одновременно, а за сутки участие в боях приняло около ста единиц техники;

11 октября технику почти не использовали;

12 и 13 октября техника ехала колоннами, ВСУ сожгли очень много.

У россиян много ресурсов, поэтому они бьют из всего, из чего могут, – как по городу, так и по дороге, говорит Барабаш.

Стреляют по больнице четыре ракеты в один квадрат, хотя там нет ни наших военных, ни техники. Обстреливают и близлежащие села: при обстреле Новоселовки Первой сгорела гуманитарная помощь для Авдеевки и Очеретинской общины.

Ситуация очень сложная, очень напряженная, но контролируемая,

– подытожил начальник Авдеевской ГВА.

Какая ситуация в Авдеевке для гражданских, можно ли эвакуироваться

На утро 13 октября в городе остается 1621 человек. С начала обострения гуманитарную помощь в город перестали завозить, поскольку это очень опасно. В старой части города FPV-дрон обстрелял развозивших хлеб работников военной администрации.

В городе есть и продукты, и медицина, и средства гигиены. Барабаш уверяет: с начала полномасштабного вторжения России городские власти пытались делать запасы на два – два с половиной месяца. Что касается воды, то есть скважины, люди приходят туда.

Впрочем, последние три дня людей на улицах почти нет – они боятся выходить.

Виталий Барабаш говорит, что настаивает на эвакуации людей из города, пока есть такая возможность. Дорога из Авдеевки одна, и она постоянно под обстрелами – бьют из тяжелой артиллерии, в частности "Градов", и ракет.

Сегодня снова наша Авдеевка – в огне. Больница, админздания, торговые центры… Оккупанты разрушают даже пустые помещения, где не то что военных или складов с оружием – даже бродячих животных нет! Вопрос – зачем?

– написал он в своем телеграм-канале.

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Оккупанты не оставляют попыток захватить город

Известно, что россияне изменили тактику, чтобы штурмовать Авдеевку. Они прекратили лобовые атаки и пытаются оцепить город.