Тяжелее всего пехотинцам на передней линии, – пресс-офицер 93 бригады о ситуации в Бахмуте

Бахмут остается одной из самых горячих точек на линии фронта. Однако наши воины продолжают защищать город в тяжелых боях. В частности, сейчас тяжелее всего пехотинцам.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Ирина Рыбакова. По ее словам, позиции пехоты расположены ближе всего к вражеским позициям, поэтому именно пехотинцам сейчас едва ли не сложнее всего.

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Какая ситуация в городе и какой настрой воинов

Ирина Рыбакова отметила, что ситуация в городе динамичная и меняющаяся, как и на всем фронте. Однако сегодня, по сравнению с другими днями, немного меньше обстрелов со стороны врага. Правда, сейчас ухудшились погодные условия.

Что касается настроя среди военных, то Рыбакова отметила, что наши воины в хорошем настроении и готовы защищать город до конца.

Однако ситуация у пехоты более сложная. Пресс-офицер рассказала, что их позиции сейчас невозможно посетить из-за постоянных вражеских атак.

Конечно, сейчас тяжелее всего пехотинцам, которые воюют на передней линии. Мы обычно не можем до них доехать, просто потому что наши пехотные позиции расположены за рекой в так называемом районе Забахмутка, который сейчас стал печально известным, ведь именно там проходит линия фронта и именно там идут основные бои,

– рассказала Рыбакова.

Пресс-офицер отметила, что именно эти люди держат фронт, поэтому всем нам нужно молиться за них, держать кулаки и поддерживать.

Рыбакова рассказала, что сейчас Бахмут находится в полуокружении, ведь враг пытается обойти наши позиции по флангам, но воины держат оборону.

Ситуация в Бахмуте: главное

На протяжении нескольких месяцев Бахмут является самой горячей точкой на линии фронта – россияне любой ценой пытаются захватить город. В частности, это важно для "повара Путина" Евгения Пригожина, ведь основную долю оккупационных войск там составляют именно наемники его ЧВК "Вагнера". В России продолжается внутриполитическая борьба за влияние, поэтому Пригожин хочет захватом Бахмута доказать превосходство своих наемников над регулярной российской армией.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что в захвате города враг полагается на живую силу и пытается выходить на ближние бои. Также враг активно применяет артиллерию, а вот авиацию не может, ведь наша ПВО работает эффективно и уничтожает вражеские самолеты и вертолеты.