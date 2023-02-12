Тяжелее всего пехотинцам на передней линии, – пресс-офицер 93 бригады о ситуации в Бахмуте
Бахмут остается одной из самых горячих точек на линии фронта. Однако наши воины продолжают защищать город в тяжелых боях. В частности, сейчас тяжелее всего пехотинцам.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказала пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Ирина Рыбакова. По ее словам, позиции пехоты расположены ближе всего к вражеским позициям, поэтому именно пехотинцам сейчас едва ли не сложнее всего.
Обратите внимание Ослепили и уничтожили врага: артиллерия пограничников хорошо поработала под Бахмутом
Какая ситуация в городе и какой настрой воинов
Ирина Рыбакова отметила, что ситуация в городе динамичная и меняющаяся, как и на всем фронте. Однако сегодня, по сравнению с другими днями, немного меньше обстрелов со стороны врага. Правда, сейчас ухудшились погодные условия.
Что касается настроя среди военных, то Рыбакова отметила, что наши воины в хорошем настроении и готовы защищать город до конца.
Однако ситуация у пехоты более сложная. Пресс-офицер рассказала, что их позиции сейчас невозможно посетить из-за постоянных вражеских атак.
Конечно, сейчас тяжелее всего пехотинцам, которые воюют на передней линии. Мы обычно не можем до них доехать, просто потому что наши пехотные позиции расположены за рекой в так называемом районе Забахмутка, который сейчас стал печально известным, ведь именно там проходит линия фронта и именно там идут основные бои,
– рассказала Рыбакова.
Пресс-офицер отметила, что именно эти люди держат фронт, поэтому всем нам нужно молиться за них, держать кулаки и поддерживать.
Рыбакова рассказала, что сейчас Бахмут находится в полуокружении, ведь враг пытается обойти наши позиции по флангам, но воины держат оборону.
Ситуация в Бахмуте: главное
На протяжении нескольких месяцев Бахмут является самой горячей точкой на линии фронта – россияне любой ценой пытаются захватить город. В частности, это важно для "повара Путина" Евгения Пригожина, ведь основную долю оккупационных войск там составляют именно наемники его ЧВК "Вагнера". В России продолжается внутриполитическая борьба за влияние, поэтому Пригожин хочет захватом Бахмута доказать превосходство своих наемников над регулярной российской армией.
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что в захвате города враг полагается на живую силу и пытается выходить на ближние бои. Также враг активно применяет артиллерию, а вот авиацию не может, ведь наша ПВО работает эффективно и уничтожает вражеские самолеты и вертолеты.Наши воины ценой колоссальных усилий сдерживают продвижение врага, у которого есть преимущество в технике и живой силе, и наносят оккупантам колоссальные потери. Однако нашим защитникам ежедневно нужна наша поддержка, в том числе материальная. Наш Благотворительный Фонд 24 постоянно проводит сборы для нужд ВСУ. В частности, сейчас мы проводим срочный сбор на внедорожник для 72-й бригады, защищающей Украину под Угледаром – там также продолжаются ожесточенные бои. Более подробную информацию о сборе и о том, как присоединиться к нему – вы можете найти здесь.