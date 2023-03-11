Необходимо выиграть время для начала весеннего контрнаступления, – Сырский о ситуации в Бахмуте
Источник:Сухопутные войска ВСУ
Силы и ресурсы, привлеченные для обороны Бахмута, не дают противнику реализовать свой замысел. В ВСУ отчитались о ситуации в самой горячей точке фронта.
Украине же необходимо выиграть время для весеннего контрнаступления, которое уже не за горами. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.
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Оборона Бахмута ломает планы России
Отмечают, что генерал-полковник Александр Сырский находится на важнейших участках фронта вместе со своими подразделениями. Украинские военные дают достойный отпор врагу и продолжают удерживать город.
Также в сообщении указывается, что для обороны Бахмута привлечены силы и ресурсы, которые не дают противнику реализовать свой замысел, ломают его планы и заставляют отказаться от продвижения вперед.
Настоящие герои сейчас – это защитники, которые на своих плечах держат восточный фронт и не жалея ни себя, ни врагов наносят ему максимальные потери. Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами,
– заявил Сырский.
В ведомстве добавили, что командующий постоянно держит на контроле оперативную обстановку на фронте и принимает необходимые меры по удержанию Бахмута под украинским контролем.
Ситуация в Бахмуте: главное
- В Минобороны Британии сообщили, что ЧВК "Вагнера" за последние четыре дня взяли под контроль большинство восточной части города Бахмут. Теперь линия фронта проходит по его центру по реке Бахмутка.
- Там отмечают, что ВСУ продолжают удерживать западную часть Бахмута и разрушили ключевые мосты через Бахмутку, "протекающую с севера на юг через полосу открытой местности шириной 200 – 800 метров между застроенными районами".
- Британская разведка отмечает, что украинские силы и их линии снабжения западнее Бахмута остаются уязвимыми к постоянным попыткам сил России обойти защитников с севера и юга.
- Михаил Подоляк подчеркнул, что Москва теряет в 5 – 7 раз больше военных, чем Киев. По его словам, насчитывают около 40 тысяч убитых и раненых за семь месяцев в Бахмуте.