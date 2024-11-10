Стабильность дается тяжелой ценой, – в ВСУ откровенно о ситуации в Часовом Яру

Оккупационная армия проводит штурмы в районе Часового Яра. Город, который Путин приказал захватить еще до 9 мая, продолжает мужественно обороняться.

Россияне накапливают силы, чтобы усилить своё наступление в направлении Часового Яра. Чтобы продвигаться дальше, оккупанты должны пересечь канал "Северский Донец", передает 24 Канал со ссылкой на заявление военного Юрия Сиротюка "Мамая" в эфире "Киев 24".

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Россия наступает на Часов Яр

По словам "Мамая", преимущество противника в личном составе в Часовом Яру составляет где-то до 4 к 1 минимум. Россияне не прекращают атаковать и использовать тактику штурмов малыми группами. Эти группы в количестве 2 – 3 пехотинцев под прикрытием дронов пытаются закрепиться в зданиях.

Военный говорит, что легко продвигаться врагу не удается. Ситуация остается стабильно тяжелой.

Эта стабильность, по словам Сиротюка, достигается достаточно тяжелой ценой.

Погодные условия не позволяют подтянуть украинской стороне дополнительные силы. Сейчас опадают листья, и враг видит любое передвижение. Поэтому невозможно доехать до фронта, только дойти. Однако и пешее движение к передовой позиции происходят под плотным огнем врага, в воздухе постоянно висят его дроны.