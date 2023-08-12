В Харьковской области полностью разминировали освобожденное село Циркуны: во время работ погибли двое саперов

Циркуны в Харьковской области полностью разминировали. Из найденных взрывоопасных предметов сделали выставку под открытым небом.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что село стало первым в регионе, которое стопроцентно разминировали. А освободили его еще в начале мая 2022 года.

К теме Опасность с неба: жители Харьковщины жалуются, что вороны могут разносить мины

"Уровень заминирования был очень высокий – не менее 20 устройств в день саперы находили", – сказал Николай Сикаленко, глава Циркуновской общины.

Циркуны на Харьковщине полностью разминировали: смотрите видео

По приблизительным подсчетам, в Циркунах нашли около полутора тысяч разных взрывоопасных предметов. Из них сделали выставку под открытым небом.

Как происходило разминирование

В Циркунах ежедневно работало до 20 разных групп саперов. К сожалению, во время процесса погибло двое из них, еще один был ранен.

Стоит отметить, что в настоящее время разминировали только Циркуны – не всю общину, в которую входят еще несколько населенных пунктов. Кроме них, остаются засорены также поля и лесополосы рядом с Циркунами.

Какая ситуация в Циркунах

До полномасштабного вторжения населенный пункт насчитывал около 4,5 тысячи жителей. Несмотря на значительные разрушения, люди возвращаются – их уже 3,5 тысячи.

Село попало в правительственную программу восстановления "Відбудуй краще, ніж було". Работы начнут с коммунальной сферы, но, может быть, помогут и частному сектору.

Минная опасность в Украине: последние новости