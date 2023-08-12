В Харьковской области полностью разминировали освобожденное село Циркуны: во время работ погибли двое саперов
Циркуны в Харьковской области полностью разминировали. Из найденных взрывоопасных предметов сделали выставку под открытым небом.
Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что село стало первым в регионе, которое стопроцентно разминировали. А освободили его еще в начале мая 2022 года.
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"Уровень заминирования был очень высокий – не менее 20 устройств в день саперы находили", – сказал Николай Сикаленко, глава Циркуновской общины.
Циркуны на Харьковщине полностью разминировали: смотрите видео
По приблизительным подсчетам, в Циркунах нашли около полутора тысяч разных взрывоопасных предметов. Из них сделали выставку под открытым небом.
Как происходило разминирование
В Циркунах ежедневно работало до 20 разных групп саперов. К сожалению, во время процесса погибло двое из них, еще один был ранен.
Стоит отметить, что в настоящее время разминировали только Циркуны – не всю общину, в которую входят еще несколько населенных пунктов. Кроме них, остаются засорены также поля и лесополосы рядом с Циркунами.
Какая ситуация в Циркунах
До полномасштабного вторжения населенный пункт насчитывал около 4,5 тысячи жителей. Несмотря на значительные разрушения, люди возвращаются – их уже 3,5 тысячи.
Село попало в правительственную программу восстановления "Відбудуй краще, ніж було". Работы начнут с коммунальной сферы, но, может быть, помогут и частному сектору.
Минная опасность в Украине: последние новости
- На 30 мая 2023 года в Украине разминировали почти 88 тысяч гектаров территории. В общей сложности засоренность взрывоопасными предметами составляет около 30% – это 174 тысячи квадратных километров.
- Самая сложная ситуация в Харьковской и Херсонской областях, которые находились в оккупации дольше всего. Однако опасность сохраняется и в других регионах.
- Так, весной под Одессой обнаружили две морские мины. Одна из них детонировала и повредила базу отдыха, другую – обезвредили саперы.
- Кроме того, в лесу Житомирской области автомобиль взорвался на мине. В результате взрыва погиб 23-летний водитель.