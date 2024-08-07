"Убийца танков": чем опасен российский вертолет Ка-52

Россия могла потерять над вертолетом Ка-52. Это довольно хорошее боевое воздушное судно нового поколения.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что оккупанты использовалитакие вертолеты. Также они серьезно повлияли на ход контрнаступления ВСУ.

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Что известно о вертолетах

"Эти вертолеты еще называют "убийцами танков". Именно из-за них остановилось украинское наступление на Токмак в 2023 году", – рассказал Роман Свитан.

Он добавил, вертолеты могут переносить ракеты дальностью до 9 – 10 километров. Они работают по боевым бронированным машинам, что достаточно успешно подтвердили во время войны в Украине.

Вероятно, этот вертолет россияне бросили, чтобы остановить прорыв на границе. Он еще может работать ракетой дальностью 15 километров. Ее поставили на боевое дежурство. К тому же все это с очень малых высот,

– заметил Свитан.

Но переносные зенитные комплексы, те же Stinger, очень хорошо работают по вертолетам. К тому же не реагируют на "тепловые ловушки", а скорость самого судна не является большой. Поэтому его легко могли поразить.

Напомним, российские власти 6 августа заявили, что ВСУ якобы прорвали границу в Курской области. Туда были переброшены дополнительные резервы россиян, часть оккупантов удалось захватить в плен.

Владимир Путин отреагировал на событие только на следующий день. Он назвал эту ситуацию "масштабной провокацией Украины".