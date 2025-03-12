Украинские силы все еще в Судже, о полном выходе из Курщины речь не идет, – СМИ

Украинские военные перегруппировываются в Курской области России, в частности в районе Суджи, но полностью не покидают регион. Некоторые подразделения оттягиваются на позиции, которые расположены ближе к границе.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

Смотрите также Генштаб рассказал о ситуации на Курщине

Какая ситуация на Курщине

По информации издания, часть украинских подразделений, в частности десантно-штурмовых войск, все еще остается на территории Курщины и оттягивается ближе к российско-украинской границе, однако о полном выходе из региона речь не идет.

Кроме того, по словам собеседников издания, работающих на Курском направлении, по состоянию на 12 часов украинские военные все еще находились в Судже. Подтверждений о полном выходе подразделений ВСУ из Суджи нет.

Также, по состоянию на 12 марта, украинские военные на Курщине не находятся в окружении, однако ситуация довольно напряженная, ведь многое зависит от возможности удержать дорогу, по которой передвигается личный состав.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский также сообщал о том, что подразделения ВСУ продолжают выполнять боевые задачи в Курской области. Он также добавил, что в течение следующих дней Росси будет "поднимать градус" не только на Курщине.