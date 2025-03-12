Украинские силы все еще в Судже, о полном выходе из Курщины речь не идет, – СМИ
- Украинские силы перегруппировываются в районе Суджи в Курской области, но полностью не покидают регион.
- Украинские военные не находятся в окружении, но ситуация напряженная из-за необходимости удержания дороги для перемещения.
Украинские военные перегруппировываются в Курской области России, в частности в районе Суджи, но полностью не покидают регион. Некоторые подразделения оттягиваются на позиции, которые расположены ближе к границе.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".
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Какая ситуация на Курщине
По информации издания, часть украинских подразделений, в частности десантно-штурмовых войск, все еще остается на территории Курщины и оттягивается ближе к российско-украинской границе, однако о полном выходе из региона речь не идет.
Кроме того, по словам собеседников издания, работающих на Курском направлении, по состоянию на 12 часов украинские военные все еще находились в Судже. Подтверждений о полном выходе подразделений ВСУ из Суджи нет.
Также, по состоянию на 12 марта, украинские военные на Курщине не находятся в окружении, однако ситуация довольно напряженная, ведь многое зависит от возможности удержать дорогу, по которой передвигается личный состав.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский также сообщал о том, что подразделения ВСУ продолжают выполнять боевые задачи в Курской области. Он также добавил, что в течение следующих дней Росси будет "поднимать градус" не только на Курщине.