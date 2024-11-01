Россияне стягивают резервы на Волчанское направление, но несут большие потери, – военный

Россияне продолжают прилагать усилия, чтобы усилить свои позиции на Волчанском направлении. Несмотря на то, что оккупанты стягивают новые резервы, они сталкиваются со значительными потерями.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на командира отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ Станислава Бунятова. Он рассказал, что россияне уничтожают Купянск с помощью артиллерии и авиации.

Смотрите также Подводят живую силу и накапливают резервы: Россия готовится к штурмам на Луганщине

Какова ситуация на Купянском направлении

Бунятов рассказал, что россияне получили приказ – "зайти в Купянск". Он добавил, что на Купянском направлении оккупанты привлекают силы танковой армии и свежих механизированных подразделений.

С севера врага сдерживает естественный барьер в виде реки, поэтому у наших сил есть возможность контролировать его активность, уверенно уничтожать и не давать шансов на успех,

– сообщил военный.

Он уточнил, что с юга и востока ситуация тяжелее и там оккупанты имеют незначительные, но систематические продвижения.

"Сейчас ребята уверенно блокируют возможные критические прорывы линии обороны", – отметил Бунятов.

Военнослужащий добавил, что россияне уничтожают Купянск авиацией и артиллерией.

Что происходит на Волчанском направлении

В то же время на Волчанском направлении россияне стягивают свежие резервы.

Пару дней несли большие потери из-за незнания обычаев данного направления. Технику для штурмов не применяют, только подвозят пехоту на точки и экипажи БПЛА,

– рассказал военнослужащий.

Он также уточнил, что несмотря на привлечение свежих резервов, российские войска не достигли успеха в продвижении.