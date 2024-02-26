ВСУ усиливают оборону под Авдеевкой: россияне нарастили количество штурмовых действий

Враг продолжает давить на Авдеевском направлении. Однако еще более тяжелая ситуация сейчас возле Марьинки.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, какая ситуация сейчас в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

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Враг увеличил количество штурмов

По словам Тарнавского, враг наращивает количество авиаударов – только за минувшие сутки их было 45. Количество штурмовых действий врага тоже возросло – за сутки было 72 боевых столкновения – это больше всего за последние две недели. Также агрессор совершил 897 артиллерийских обстрелов и 83 удара дронами-камикадзе.

Командующий добавил, что только на Марьинском направлении враг 40 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под Авдеевкой – 25, на Запорожье – 6.

Какова ситуация возле Авдеевки

Тарнавский сообщил, что наши воины усиливают линию обороны на Авдеевском направлении.

На Авдеевском направлении усиливаем линию обороны, организовываем оборону населенных пунктов западнее Авдеевки, чтобы не допустить дальнейшего продвижения россиян и нанести ему наибольшие потери,

– сообщил Тарнавский.

Он уточнил, что по всей операционной зоне ОСГВ "Таврия" общие потери врага (убитыми и ранеными) за вчера составили 447 человек. Абсолютное большинство из них – именно в Донецкой области и под Авдеевкой.

Тогда как для украинских Сил обороны приоритетом в сложных обстоятельствах на поле боя является сохранение жизни наших военных,

– добавил командующий.

Зато в вооружении и военной технике враг потерял 62 единицы, не считая 266 БПЛА. В частности, уничтожено или повреждено 13 танков, 32 ББМ, 2 артсистемы, 15 автомобилей. Также уничтожен 1 склад боеприпасов врага.